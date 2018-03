Serfaus, Fiss, Ladis, Ried i. Oberinntal – Es riecht nach Diesel in den Rieder Feldern: Mehr als ein Dutzend Bagger und Lkw bewegen seit Dienstag jede Menge Erde und Schotter, damit die geplante Ersatzstraße – eine sechs Meter breite Schotterstraße – morgen Freitag freigegeben werden kann. Experten und Verantwortungsträger der Region sind sich einig. Sie werten das Projekt als „einzige machbare Sofortlösung, damit die Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis wieder eine Verkehrsanbindung an das Inntal bekommt“.

Ohne das 400 Meter lange Wegstück, das zur Umfahrung der nach einem Steinschlag gesperrten Serfauser Straße (L19) und Lader Straße (L286) gebaut wird, wäre das Sonnenplateau mit noch viel gröberen Problemen konfrontiert. Und die Zeit läuft unaufhaltsam. Denn am Samstag steht der Urlauberschichtwechsel bevor. Bis zu 13.000 Gäste reisen dann ab und ebenso viele möchten ihren Urlaub in der Skiregion antreten. Gesperrte Straßen würden erhebliche touristische Schäden bescheren, heißt es aus Kreisen der örtlichen Tourismusfunktionäre. Und die will man verhindern.

„Zu dieser Ersatzstraße gibt es praktisch keine Alternative“, sagt der Leiter des Baubezirksamtes Imst, Günther Heppke. „Dass wir das Projekt von heute auf morgen realisieren können, ist dem Rieder Bürgermeister Elmar Handle zu verdanken.“ Handle hatte die Verhandlungen mit den rund 25 Grundstücksbesitzern geführt. „Es haben alle Verständnis für die Dringlichkeit zum Straßenbau gezeigt. Die große Solidarität freut mich sehr. Die aktuelle Notsituation schweißt unsere Region noch mehr zusammen.“ Wenn die bis auf ein kurzes Teilstück zweispurige Ersatzstraße nicht mehr benötigt wird, soll sie zurückgebaut werden. „Die Grundbesitzer bekommen eine Entschädigung, auch für den Ernteausfall. Das hat uns der Landeshauptmann zugesichert“, hob Handle hervor.

Einen genauen Zeitpunkt, an dem der Verkehr dann auf der Ersatzstraße freigegeben werden kann, der stand auch am Mittwoch noch nicht fest. Laut Heppke kann das Wegstück möglicherweise erst morgen in den Abendstunden geöffnet werden.

Der Steinschlag und die daraus resultierende Straßensperre stellt viele im Ort vor logistische Herausforderungen. Und auch die TT-Zusteller mussten sich für die Leser im Ort etwas einfallen lassen. Schließlich warten rund 700 Haushalte am Sonnenplateau auf ihre Tiroler Tageszeitung zum Frühstück. Die zuständigen Gebietsleiter Anton Neururer und Sara Hafele hatten ganz schön zu kurbeln, bis sie auf Markus Auderer aus Imst stießen. Der hat zwar kein Transportgewerbe, sondern vertreibt mit seiner Zuig Handels GmbH Messer und einen Powerdrink, hat aber für private Zwecke ein Quad mit Krettenraupenantrieb. „Wir haben ihn gefragt und die Sache abgeklärt und konnten dann gestern mit der Zustellung starten“, erklärt Hafele rückblickend. Bei leichtem Schneefall und in der Dunkelheit wurden dann die Pakete mit den 700 Zeitungen geladen und in Richtung Sonnenplateau transportiert. Das alles um drei Uhr in der Früh.

„Wir haben alles aber bestens hingekriegt und konnten im Ort dann mit den Autos die Zeitungen pünktlich verteilen, dass die Leser sie am Frühstückstisch hatten“, sagte Hafele. Auch heute Früh und morgen Freitag wird die Zustellung so organisiert. Ab Samstag hofft man dann, mit den Zeiten über den Ersatzweg aufs Sonnenplateau zu kommen. (hwe, mw)