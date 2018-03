Innsbruck – Für den Betrieb der Innsbrucker Regionalbahn werden 20 neue Straßenbahnen benötigt. In der Nacht auf Mittwoch wurde die erste neue Garnitur aus dem Fertigungswerk der Firma Bombardier in Wien per Sondertransport nach Innsbruck angeliefert. Das Zulassungsverfahren für diese neue Tram läuft bereits, noch vor dem Sommer soll sie in Betrieb genommen werden.

Bei einem Tag der offenen Tür können Interessierte am Mittwoch, 21. März, vorab einen Blick auf den jüngsten Neuzugang im IVB-Fuhrpark werfen. Die IVB-Remise in der Duilestraße 18 ist von 16 bis 20 Uhr geöffnet.

Nach Abschluss der Auslieferung bis Ende 2018 wird die IVB 52 neue Straßenbahngarnituren haben. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 140 Mio. Euro, 73 Mio. trägt die Stadt Innsbruck, 67 Mio. das Land Tirol. (TT)