Innsbruck — Jedes Jahr im Frühjahr nach der Frost-Tau-Periode und der Schneeschmelze beginnen in Tirol entlang der Landesstraßen die Felsräumarbeiten. Dabei werden im ganzen Land Böschungen, Hänge und Felswände überprüft sowie loses Gestein und Gehölz entfernt. Die Arbeiten starten demnächst und dauern etwa bis Mitte Mai, teilt das Land in einer Aussendung mit.

„Im heurigen Winter ist es durch die extremen Witterungsbedingungen an vielen Stellen zu größeren und kleineren Felsabbrüchen gekommen. Alle gefährdeten Stellen werden überprüft", wird LHStv Josef Geisler zitiert. Rund 2,5 Millionen Euro gibt das Land Tirol jährlich für die Räumarbeiten aus. Derzeit schützen zusätzlich 560 Felsvernetzungen und 220 Steinschlagschutznetze mit einer Gesamtfläche von mehr als 400.000 m² gefährdete Abschnitte von Landesstraßen auf einer Länge von rund 30 km vor Steinschlag.

Mit Kletterseilen gesichert

Je fünf bis zehn Mitarbeiter der Straßenmeistereien und von Spezialfirmen sind bei Felsabräumungen mit Kletterseilen gesichert gleichzeitig im Gelände, um lose Gesteinsteile mit Brechstangen abzuklopfen. Unten stehen Radlader, Traktoren und Kehrmaschinen bereit, um die Straße wieder freizumachen. Wartezeiten von bis zu einer halben Stunde sind trotzdem unumgänglich. „Da die Sturzbahnen des Materials nicht genau vorhergesagt werden können, müssen wir entsprechend große Sicherheitsabstände einplanen. Nach jedem Räumzyklus wird die Fahrbahn geräumt, bevor sie wieder für den Verkehr freigegeben werden kann", informiert Bernd Stigger von der Landesstraßenverwaltung.

Arbeiten dauern bis Mitte Mai

Die Straßenmeistereien Kufstein und Lienz starten die Felsräumungen rund um den 19. März. Die Kössener Straße (B176) zwischen Kössen und Schleching wird eine Woche lang untertags komplett gesperrt. Der Großteil der Arbeiten entlang der Landesstraßen wird zwischen Ostern und Mitte Mai erledigt.

In der heurigen Wintersaison wurden im Landesstraßennetz bislang über zehn größere Schadensereignisse mit drei bis vier Millionen Euro Schaden sowie zahlreiche kleinere Ereignisse verzeichnet, die von den Straßenmeistereien behoben werden. Nach dem Steinschlag in Serfaus-Fiss-Ladis wird unter Hochdruck an einer Ersatzstraße gearbeitet. (TT.com)