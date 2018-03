Von Helmut Mittermayr

Reutte – „Langeweile sollte nicht aufkommen. Heuer wird es knackig. Vor allem was die Hotspots Reutte und Ehrwald betrifft“, sagte Wolfgang Haas am Donnerstag im Zuge einer Pressekonferenz zu den bevorstehenden Baustellenprojekten. Die Verkehrsteilnehmer werden das Gesagte dann vielleicht ähnlich empfinden, wenn sie den notwendigen Maßnahmen im Lauf des Jahres nicht entkommen. Der Leiter des Baubezirksamtes (BBA) Reutte listete die Talschaften nacheinander auf, auskommen tut keine. Viele Projekte starten gleich nach Ostern, wenn es die Witterung zulässt.

In Ehrwald kommt heuer und nächstes Jahr, wie berichtet, die gesamte Ortsdurchfahrt in vier Abschnitten an die Reihe. Für Asphalttausch, Arbeiten an Gasleitung oder Kanalisation bis hin zu neuen Gehsteigen und vielem anderen mehr wird die Straße aufgegraben. Zusätzlich wird die B187 nach Garmisch zwischen Recyclinghof und Gewerbegebiet saniert. Auch in Biberwier kommt es wegen des Abwassers zum Leitungsbau im Straßenstrang. „Das alles bedarf genauester Koordination“, führt Haas aus. Unter anderem soll deshalb auch die Reinigung des Lermooser Tunnels vor die Baumaßnahmen gezogen werden. Ein neues schwarzes Gesicht bekommt auch die L21 auf eineinhalb Kilometern Länge beim Aufstieg nach Berwang.

Auf der B179 auf Höhe Reutte-Süd wird die Brücke beim Knoten Neumühle generalsaniert. Tauernseitig wird zudem eine lange Lärmschutzwand Richtung Lähn/Tankstelle gezogen. Im Zuge der Arbeiten soll der Verkehr, der nach Süden rollt, auf der Brücke verbleiben, jener nach Norden hingegen bei der Neumühle ab- und beim „Hackl“ wieder auf die Umfahrung eingeleitet werden. Weiters adaptiert wird auch die große Plansee-Werksbrücke, hier bleibt aber alles zweispurig.

Am Katzenberg muss von der Postwiese bis zur Ewigkeitskurve ein neuer Belag aufgebracht werden. Die Strecke kann während der sechs bis acht Arbeitstage nur einspurig befahren werden, eine Vollsperre ist aber nicht notwendig, heißt es beim BBA Reutte. Ein genaues Datum für die Arbeiten gibt es noch nicht. Auch Felsräumarbeiten sind am Katzenberg wieder fix eingeplant. Haas hofft – schmunzelnd –, dass sich Maturanten heuer genauer über die Sperren erkundigen werden. Letztes Jahr steckte im Morgenverkehr ein Wagen aus dem Zwischentoren voll mit blassen Gesichtern, dunklen Anzügen und blanken Nerven im Zuge von Felsräumarbeiten länger fest – um einem positiven Schulabschluss nicht im Wege zu stehen, wurde für die Burschen ein Auge zugedrückt und die Straße kurz geöffnet.

Ebenfalls saniert werden Teile der Ortsdurchfahrt Reutte. Zwischen Isserplatz und Kreisverkehr wird es vier Tage zu einer Komplettsperre kommen. Der Termin ist noch nicht fixiert. In Lechaschau wird wiederum abschließend noch einmal an der gesamten Wängler Straße gearbeitet.

Das größte Baustellenprojekt im Lechtal wird in Bach/Unterstockach eröffnet, wo neben der Belagssanierung auch Erledigungen wie Beleuchtung oder Breitbandausbau hinzukommen. Die Arbeiten sind auf zwei Jahre ausgelegt. Gestartet wird bei der Kirche. Heuer soll es noch bis zur Kuppe Siegelesbaum gehen. Bei mehreren Projekten wie Holzgau/Dürnau, Tannenhof/Steeg, Aufstieg Steeg/Kaisers, Ortsdurchfahrt Vorderhornbach/Martinau oder Aufstieg Lechleiten laufen die Verhandlungen. Baustarts sind jeweils noch 2018 möglich.

Eine Großbaustelle bekommt das Tannheimer Tal bei der Haldenseer Kreuzung nach Grän/Tannheim (B199/L261). Dort entsteht ein großer Kreisverkehr – auch eine erste Vorleistung für die Umfahrung Haller/Haldensee. Der schwierige Untergrund Torf bedingt eine so genannte Vortragsschüttung, gebaut wird dann erst 2019. Im Zuge der Arbeiten kommen nahe der Berger Ache auch eine Unterführung und Radweg-Anbindungen dazu.

Mit Wasserstraßen beschäftigt sich beim BBA Reutte hingegen Wolfgang Klien. Und er sorgt heuer vor allem für eine Verbreiterung der Streckenführung. Im Zuge von mehreren Life-Projekten werden Renaturierungsmaßnahmen gesetzt. Also dem Fluss Platz zurückgegeben, was sich auch bei Hochwässern positiv bemerkbar machen soll. In Elbigenalp, Ehenbichl, Vorderhornbach und Häselgehr stehen die Bagger zur Flusslaufaufweitung schon bereit. Zusätzlich ist in Steeg ein größeres Hochwasserschutzprojekt mit Böschungssicherungen notwendig, wie auch in Obergiblen.

Die Feineinstellung der Geschiebefalle Höfen ist laut dem Chef des Wasserbauamtes inzwischen erledigt. „Deshalb müssen wir hoffentlich letzt­malig im Lechunterlauf Schotter entnehmen. Die Arbeiten in Pflach und Lechaschau sind schon im Laufen“, sagt Klien. 80.000 Kubik würden entnommen und zu einem Preis von 2,55 €/m³ verkauft. Die Einnahmen fließen eins zu eins wieder in Lechprojekte. Unter der Internetadresse life-lech.at ist mehr Information zu finden. Wer hingegen über aktuelle Straßenbauprojekte oder Sperren informiert sein möchte, googelt am besten nach dem BBA Reutte.