Landeck – Landesgeologe Gunther Heißel hat es vor zwei Tagen gegenüber der TT schon prophezeit. Das heurige Jahr werde „lästig und nicht ungefährlich“. Der neuerliche Felssturz, der in der Nacht auf Donnerstag auf die Stanzertalstraße abging, war zwar kein großes Ereignis. Er passt aber zu den Befürchtungen der Experten. Der viele Schnee im Oberland, die einsetzende Schneeschmelze sorgen auf den Hängen weiter für Probleme. Rund fünf Kubikmeter Material haben die Straße in der Nähe von Pettneu erreicht. Weiteres Material lag gestern noch in der Sturzbahn. Sicherungsmaßnahmen sind in Auftrag gegeben, werden aber ein paar Tage dauern. Die Umleitung erfolgt über die Arlbergschnellstraße.

Wie befürchtet ist ein paar Kilometer entfernt auch die Situation am Fuß des Sonnenplateaus. „Der Hang dort ist sehr gefährlich. Die Arbeiten können nur unter besonderen Auflagen mit einem Sicherungsposten stattfinden.“ Und der hat sich gestern auch sofort gemeldet, als sich der betroffene Hang wieder bewegte. Deshalb kann beim Bau der Ersatzstraße statt von zwei Seiten nur noch von einer mit Baggern und Lkw zugefahren werden. Und das bringt den engen Zeitplan weiter in Verzug. Die Freigabe der Lader Straße wird jetzt für Samstagfrüh, also den Start des Urlauberschichtwechsels, angepeilt.

Von „zwei bis fünf Zentimeter großen Rissen“ berichtet Bezirkshauptmann Markus Maaß dort, wo der ursprüngliche Felssturz aufgetreten ist. „Weiterhin einwandfrei funktioniert aber die Versorgung der Gemeinden Serfaus, Fiss und Ladis über den Notweg, der untertags von 6 Uhr Früh bis 19 Uhr abends geöffnet ist und in den Nachtstunden jeweils wieder repariert wird“, sagt der Bezirkshauptmann in einer Aussendung des Landes. In dieser bedankt sich auch Landeshauptmann Günther Platter für das Engagement der Einsatzkräfte und die Kooperationsbereitschaft der Grundeigentümer.

Heißel erwartet jedenfalls ein „unruhiges Wochenende“, die Landesgeologen stünden bereit. Gleichzeitig beginnen dieser Tage auch die Straßenmeistereien mit den ersten Felsräumarbeiten. Rund 2,5 Millionen Euro gibt das Land Tirol jährlich für planmäßige Felsräumarbeiten aus. Zusätzlich schützen derzeit 560 Felsvernetzungen und 220 Steinschlagschutznetze mit einer Gesamtfläche von mehr als 400.000 m² gefährdete Abschnitte von Landesstraßen auf einer Länge von rund 30 km vor Steinschlag. Insgesamt gab es heuer bereits Schäden im Straßennetz von vier Millionen Euro. (mw)