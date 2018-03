Ried – Es war ein echter Kraftakt. Und eine Punktlandung vor dem heutigen Urlauberschichtwechsel. Um vier Uhr Früh am Samstag (so der letzte Stand gestern Abend) sollte das eilig gebaute 400 Meter lange Teilstück der Lader Straße für den Verkehr freigegeben werden. Bezirkshauptmann Markus Maaß sagte gestern Mittag nach einer weiteren Krisensitzung: „Die Ersatzstraße ist nun fertig gestellt und wird noch abschnittsweise asphaltiert. Es gelten aber einige Beschränkungen.“ So gilt ein allgemeines Busverbot. Davon ausgenommen sind laut Land Tirol Linien- und Skibusse sowie Reisebusse zum Transport von Urlaubern mit mehrtägigen Aufenthalten. Und: Die Fahrzeuge dürfen maximal zwölf Meter lang sein.

Der Notweg, zuletzt die Lebensader für das Sonnenplateau, wird für den Verkehr gesperrt. Maaß dankte allen Beteiligten, ganz besonders aber „all den fleißigen Arbeitern, die in Zwölf-Stunden-Schichten diese Verkehrslösung umgesetzt haben, und der Landesstraßenverwaltung für die unkomplizierte, rasche Abwicklung und Begleitung dieses Projekts“.

Der Bautrupp arbeitete auf Hochtouren. „Wir sind jeden Tag 25 Stunden im Einsatz“, scherzte ein Baggerfahrer am Freitagvormittag. Pausen waren knapp. Zu Mittag gab es ein paar Wurstsemmeln und Getränkedosen. Da stand den Arbeitern aber noch eine Nachtschicht bevor. Diese unterstützten die Feuerwehrmänner aus Prutz und Ried, indem sie das Gelände mit Lichtanlagen und Notstromaggregaten versorgten.

Bis zuletzt wurde gearbeitet. Bis zuletzt war es ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn rund 13.000 Urlaubsgäste wollen heute das Sonnenplateau mit ihren Autos verlassen – ebenso viele wollen ihr Urlaubsdomizil beziehen. Nachdem der Hang, an dem vor Tagen große Gesteinsbrocken in die Tiefe gestürzt waren, sich am Donnerstag neuerlich bewegte, mussten auch die Arbeiten eingeschränkt werden. Der Bau der Ersatzstraße verzögerte sich um einen Tag. Heute wird sich dann zeigen, wie die An- und Abreise der Gäste über die Lader Straße und das extra aufgeschüttete Teilstück funktioniert. Doch nicht nur in Ried wurde gestern fleißig gearbeitet. Auch rund um die anderen Straßensperren im Bezirk Landeck gab es gestern Neuigkeiten. Die Reschenstraße ist zwischen Ried und Tösens wieder zweispurig befahrbar. Und auch die Stanzertalstraße konnte wieder freigegeben werden. (mw, hwe)