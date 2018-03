Prutz – Die Meldungen über gesperrte Straßen wegen Naturgewalten in Tirol reißen nicht ab: Am Samstag musste erneut eine Straße gesperrt werden. In den frühen Morgenstunden war rund 400 Kubikmeter Material auf die Fendler Straße (L 313) zwischen Prutz und Fendels abgegangen. Der Landesgeologe hat nach einem Lokalaugenschein die Sicherungsmaßnahmen festgelegt: Bis auf weiteres muss die Straße gesperrt bleiben, berichtet das Land Tirol in einer Aussendung. Die Gefahr, dass weiteres instabiles Material ins Rutschen gerät, sei angesichts der Regenprognosen zu hoch, befand Roman Ausserlechner von der Landesgeologie.

Andere Sperren wieder aufgehoben

Mittlerweile wurde aber ein Notweg freigegeben. Dieser ist in den nächsten Tagen von 6 bis 20 Uhr geöffnet. Das Land empfiehlt den anreisenden Touristen, ihre Fahrzeuge bei der Talstation der Fendlerbahn in Ried zu parken und mit der Seilbahn nach Fendels zu fahren. Die Seilbahn ist heute bis 20 Uhr und morgen, Sonntag, von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Ab Montag beginnen die Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen, dabei wird auch ein Sicherungsnetz an der betroffenen Stelle angebracht. Über die Dauer der Sperre ist derzeit noch nichts bekannt.

Erst Samstagfrüh war das eilig gebaute 400 Meter lange Teilstück der Lader Straße für den Verkehr freigegeben worden. Tagelang waren die Regionen Serfau-Fiss-Ladis nach einem Felssturz nur über einen Notweg erreichbar. Auch die anderen Straßensperren im Bezirk Landeck konnten mittlerweile wieder geöffnet werden. So ist die Reschenstraße zwischen Ried und Tösens wieder zweispurig befahrbar. Und auch die Stanzertalstraße konnte wieder freigegeben werden. (TT.com)