Von Matthias Reichle

Serfaus, Fiss. Ladis – Daumen hoch, immer wieder machen die Autofahrer diese Geste hinter dem Lenkrad, eine Frau kurbelt die Fenster herunter und applaudiert spontan, ein anderer Urlauber hupt die Feuerwehrleute am Straßenrand anerkennend an. Trotz langer Staus an der Ladiser Straße gab es wenige mürrische Gesichter.

Die Arbeit der Einsatzkräfte wurde von vielen honoriert – „Ich bin begeistert, wie schnell die das in den Griff bekommen haben. Die Arbeiter sollte man zum Flughafen Berlin schicken, damit dort die Baustelle endlich fertig wird“, scherzte ein Urlauber aus Deutschland, der am Straßenrand auf das Weiterfahren wartete. Er blieb wie viele andere gelassen. Von Stress keine Spur. „Ich habe viel Zeit mitgebracht“, versichert ein holländischer Gast. 900 Kilometer hat eine Gruppe aus Rotterdam schon auf dem Tacho. „In 40 Minuten sind wir da!“, erklärt einer von ihnen – dann will man auf den bevorstehenden Urlaub anstoßen.

„Bisher gab es keine Beschwerden“, bestätigt ein Streckenposten der Polizei, der den Verkehr händisch regelt. An drei Stellen konnte die Straße nur einspurig freigegeben werden, teils lange Wartezeiten waren die Folge. Bis am Abend wurden dann trotzdem keine gröberen Vorfälle gemeldet.

Die Aufgabe der Einsatzkräfte war am Samstag eine gewaltige. Wie berichtet, musste man den Urlauberwechsel aufs Sonnenplateau Serfaus-Fiss-Ladis nach einem Hangrutsch über einen eilig gebauten Notweg durch die Rieder Felder bewältigen. Zwischen 12.000 und 14.000 Gäste sind an- und ebenso viele abgereist, schätzt TVB-Geschäftsführer Josef Schirgi. Auch viele Tiroler Tagesskigäste ließen sich nicht abhalten.

Bis um drei Uhr in der Früh wurde am Samstag gearbeitet, um die Straße freizugeben. „Es war eine Punktlandung“, berichtet Johannes Monz vom Baubezirksamt Imst. 35 Arbeiter waren bis zur letzten Minute im Einsatz, um eine 120 Meter lange Engstelle gleich hinter der Rieder Innbrücke noch herzurichten. Von „einer super Leistung“ seiner Arbeiter und der Firmen spricht auch Baubezirksamtchef Günter Heppke.

Die ersten, die dann aufs Plateau fahren durften, waren elf Entsorgungs-Lkw. Sie hatten einen besonderen Einsatz. Nachdem die ganze Woche kein Müll abtransportiert werden konnte, musste man die Sammlung in der Nacht vornehmen. Gegen sieben setzte dann der Anreiseverkehr ein – und sorgte für beträchtliche Staus und Wartezeiten. Mit 40 Minuten Verspätung rechnete zum Beispiel Bus­chauffeur Meinrad Geiger, der erstmals wieder das Sonnenplateau anfuhr.

Im Einsatz waren Feuerwehren aus der ganzen Region. Ihnen fiel auch die Aufgabe zu, den zum Teil nicht asphaltierten Notweg zu stabilisieren. Sie schaufelten frischen Schotter auf die Fahrbahn. „Wir sind seit sechs im Einsatz“, erzählt Feuerwehrmann Florian File am Straßenrand. Manche seiner Kollegen hätten in den vergangenen Tagen von sechs Uhr Früh bis zehn Uhr abends geschuftet.

Viel Lob für den Einsatz aller Beteiligten gab’s von den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden. Von einer „Gewaltleistung“ sprach der Serfauser Dorfchef Paul Greiter. „Eigentlich ist da etwas Unmögliches gelungen“, betonte auch sein Rieder Kollege Elmar Handle.

Während die Ladiser Straße am Samstag wieder aufging, musste die Fendler Straße, wenige Kilometer weiter, in der Früh gesperrt werden. Grund war ein Hangrutsch, rund 40.000 Kubikmeter Lockermaterial hatten sich in Bewegung gesetzt, wie Landesgeologe Roman Außerlechner erklärte. Weiteres Material drohte nachzurutschen. Während die Abreise mit Schneeketten über einen eilig hergerichteten Forstweg erfolgen konnte, wurden die anreisenden Gäste kurzerhand in Ried in die Seilbahn nach Fendels verfrachtet.