Ginzling – In der Nacht auf Sonntag kam es auf der Schluchtstrecke in Ginzling zu einem Felssturz. Etwa 200 Meter vor dem Südportal des Harpfnerwandtunnels donnerten Felsbrocken auf die B169 und versperrten diese. Bereits am Sonntagvormittag wurde das Gestein entfernt und der Hang vom losen Geröll befreit. Die Straße konnte wieder freigegeben werden. (TT.com)