Landeck, Innsbruck – Über Ostern müssen sich Zugreisende auf der Arlbergbahnstrecke auf einige Änderungen einstellen. Wie berichtet, wird die Zugstrecke vom 31. März, 7.45 Uhr, bis zum 2. April, 12 Uhr, wegen Erhaltungsarbeiten gesperrt. Während der Sperre wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, heißt es von den ÖBB. Anstelle der Fernverkehrszüge fahren Busse zwischen Ötztal und Bludenz, der Nahverkehr wird mit Bussen zwischen Ötztal und Land­eck-Zams abgewickelt. Eine zweite Gesamtsperre der Arlbergbahnstrecke ist zwischen dem 17. August und dem 3. September geplant.

Mit Behinderungen, besonders nachts, ist im Frühling auch im Straßenverkehr zu rechnen. In den kommenden Wochen werden in Tirol Tunnel und Galerien geputzt, teilte die Autobahn- und Schnellstraßengesellschaft Asfinag gestern in einer Aussendung mit. 25 davon werden zusätzlich mit neuen Beschilderungen und Sicherheitssignalen ausgestattet. Von den Sperren betroffen sind unter anderem der Roppener Tunnel, der Langener Tunnel und der Arlbergtunnel. Auch im Großraum Innsbruck muss der Verkehr während der Arbeiten umgeleitet werden. Geputzt werden Bergisel- und Sonnenburghoftunnel, Wiltener Tunnel und der Tunnel Amras. (TT)