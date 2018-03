Ried – Es war ein ohrenbetäubender Knall, der in ganz Ried zu hören war. Mit 100 Kilo Sprengstoff wurde am Dienstag gegen 11.45 Uhr versucht, jenen Hang abzusprengen, der seit einer Woche für die Sperre der Serfauser Straße verantwortlich ist. Vorerst blieb es aber bei einem Versuch. Trotz der gewaltigen Detonation, bewegte sich das Gestein keinen Meter. Die Landesgeologen sind inzwischen im Gelände unterwegs, um die neue Situation zu beurteilen.

Für die Sprengung waren acht Ladungen 2,6 bis 2,7 Meter tief im Boden versenkt worden. Jeweils dort wo der Hang vor einer Woche aufgerissen ist. „Für eine Bohrung ist er nicht stabil genug“, erläuterte Landesgeologe Werner Thöny. Derzeit drohen rund 5000 Kubikmeter Gestein abzurutschen. Das Gelände ist seit Beginn der Sperre weiter in Bewegung. Die breiteste Spalte misst zwei Meter. An den tiefsten Stellen reichen die Risse vier bis fünf Meter in den Berg hinein. Man hatte ursprünglich damit gerechnet, dass das Lockergestein von selbst abgehen würde.

Für die Autofahrer bedeutete die Sprengung eine kurze Sperre auf der am Samstag in Betrieb genommenen Umfahrungsstraße in den Rieder Feldern. Am Mittwoch und Donnerstag wird diese am Nachmittag für weitere drei Stunden zugehen, um Sanierungen durchzuführen, erklärt Baubezirksamtsleiter Günter Heppke. Damit sollte man dann für den Osterverkehr gerüstet sein. (mr)