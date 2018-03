Innsbruck – Ferien in Österreich und in neun deutschen Bundesländern, das bedeutet in der Regel Stau. Die Verkehrsexperten des ÖAMTC gehen davon aus, dass bereits am kommenden Samstag, 24. März, die erste Reisewelle rollt. Nicht zuletzt aufgrund des frühen Ostertermins und der guten Schneelage in den Skigebieten sei speziell auf den Zufahrten zu den Skizentren in Westösterreich mit sehr lebhaftem Zustrom zu rechnen. In Tirol besonders betroffen dürften die Fernpass-Strecke (B179), das Zillertal (B169), die Inntalautobahn (A12) in den Bereichen Kufstein und Wiesing sowie die Zufahrten zu den großen Skigebieten Kitzbühel, Skiwelt Wilder Kaiser etc. sein.

Auch am Gründonnerstag und Karfreitag ist mit starkem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Da der Karfreitag in Deutschland ein Feiertag ist, werden viele Autofahrer aus Deutschland bereits in den Nachmittags- und Abendstunden des Gründonnerstags und auch noch Karfreitag in der Früh die Fahrt in den Osterurlaub starten. An diesen Tagen wird auch der Zustrom in die Tiroler Skigebiete heftig sein.

Am Ostermontag erwartet der ÖAMTC die erste Rückreisewelle aus den Osterferien. Mit Grenzwartezeiten aufgrund der Kontrollen ist zu rechnen, und zwar auf der Inntalautobahn bei Kufstein und der Westautobahn (A1) am Walserberg jeweils Richtung Deutschland. (TT)