Kufstein – Es waren zwei blutige Gewalttaten, die Kufstein erschütterten: In den vergangenen Wochen kam es an zwei verschiedenen Stellen der Stadt zu schweren Gewaltverbrechen. Zwei Männer wurden zusammengeschlagen, „mit äußerster Brutalität“, wie auch Bürgermeister Martin Krumschnabel schockiert berichtet. Zwei Vorfälle, die es nicht erlauben, einfach wieder ganz normal zur Tagesordnung überzugehen, wie der Stadtchef feststellt. Noch dazu, wo ganz offensichtlich die Jugend der Stadt durch die nächtlichen Gewalttaten verunsichert und verängstigt sei. „Das ist für eine Stadt wie Kufstein untragbar“, betont Krumschnabel. „Wir haben bereits einmal ein Verbrechen gehabt, das unerklärlich war“, spielt er auf die Bluttat an der französischen Austauschstudentin vor vier Jahren an. Auch damals gab es eine Verunsicherung in der Bevölkerung, „das hat sich mit der Verhaftung des Verdächtigen gebessert“, sagt der Stadtchef. Er hoffe, dass auch die Überfälle rasch geklärt werden, denn vor dem „vollkommen motivlosen Drauflosprügeln oder Stechen“ fürchte man sich am meisten.

Bereits am Freitag ließ er aufhorchen – die TT berichtete –, als er vom Innenministerium mehr Bundespolizisten für die zweitgrößte Stadt Tirols forderte. Kufstein sei jedoch mit 49 systemisierten Posten, die zu 90 Prozent auch verfügbar seien, bereits gut bedient, hieß es seitens der Polizei. Auch die Stadt selbst hat ihren eigenen Wachekörper bereits mit zwei zusätzlichen Stellen auf zwölf Köpfe aufgestockt. Aber, so Krumschnabel am Wochenende zur TT, die Stadtpolizisten könnten nur begrenzt zusätzliche Nachtstreifendienste übernehmen, da sie auch für Ruhestörung, Streitigkeiten etc. bereitstehen müssten.

Was also tun, um zusätzliche Sicherheit auf den Festungsstädter Straßen zu erreichen? Diese Frage wurde bei einem Gipfel mit der Exekutive diskutiert. Fazit: Kufsteins Bürgermeister möchte zusätzlich zu den Polizeistreifen nun auch einen privaten Sicherheitsdienst einsetzen, wie er gegenüber der TT erklärt. Als Vorbild sieht er dabei die großen Wintersportorte, wo man schon länger auf private Wachdienste setze. „Es wären dann mehr Augen in der Stadt unterwegs. Alleine die Präsenz würde etwas bringen“, ist er überzeugt. Er müsse jetzt noch die Zustimmung des Sicherheitsausschusses des Gemeinderates einholen.

Direktes Ergebnis dieses Sicherheitsgipfels war auch, dass einer der Tatorte, nämlich der Park&Ride-Parkplatz der ÖBB in Zell, bessere Beleuchtung erhält. Bereits in den nächsten Tagen wird die Stadtgemeinde Kufstein deshalb für eine ausreichende Beleuchtung des hinteren Teils des Parkplatzes sorgen, wie die Stadt mitteilt. „Mehr Helligkeit wird auch zu mehr Sicherheit beitragen“, so Krumschnabel. Geplant ist, am so genannten Zellersteg, der den Stadtteil Zell mit dem Bahnhof verbindet, Strahler zu befestigen, die den bisher dunklen Teil der Anlage zukünftig gut ausleuchten werden. Der vordere Teil war bereits bisher beleuchtet.

Wobei hier bereits die ÖBB ihren eigenen Sicherheitsdienst verstärkt einsetzen. Alles in allem betonte aber Bezirkspolizeikommandant Walter Meingassner bei der Sicherheitskonferenz, dass die Zahl der Delikte in Kufstein in allen Bereichen rückläufig sei. (wo)