Kitzbühel – Zweimal jährlich – im Herbst und im Frühjahr – ist Waschtag für die Tunnels, Unterflurtrassen und Galerien im Straßennetz des Landes Tirol. Im Bezirk Kitzbühel werden heuer die Unterflur­trasse in St. Johann sowie die Umfahrungen in Kirchberg und Brixen im Zeitraum zwischen heute, den 28. März, und Anfang Mai einer gründlichen Reinigung und umfangreichen technischen Überprüfung unterzogen. Beim Tunnel Lebenberg in Kitzbühel beginnt nach Ostern die umfangreiche Sanierung.

Im Zuge der Tunnelreinigung werden zahlreiche Arbeiten erledigt: Es wird gekehrt, gewaschen, Verkehrszeichen und Notrufzellen werden gereinigt, die Gewässerschutzanlagen werden ebenso überprüft wie die Feuerlöscher, die Sensoren für die Luftgütemessung oder die Video- und Lautsprecheranlagen. „Bei umfangreichen Arbeiten sind temporäre Sperren unumgänglich. Diese werden durch exakte Planung und eine Konzentration sämtlicher Arbeiten aber so kurz wie möglich gehalten“, versichert Erwin Obermaier, Leiter des Baubezirksamts Kufstein.

Die Termine für Tunnelreinigung Betreuungsgebiet Bezirk Kitzbühel für das Frühjahr 2018 sind: 28./29.3. 7.30 bis 16.30 Uhr, Anhaltungen Unterflurtrasse St. Johann; 23. bis 26.4. 7.30 bis 19 Uhr, Anhaltungen Umfahrung Brixen und 2./3.5. 7.30 bis 16.30 Uhr, Sperre Umfahrung Kirchberg mit örtlicher Umleitung.

Ein weiteres Hindernis kommt auf die Autofahrer in Kitzbühel nach Ostern zu. Ab 3. April wird der Lebenbergtunnel saniert. Dafür ist eine einseitige Sperre des Tunnels notwendig. Die Einfahrt von Kirchberg aus ist normal möglich, der Verkehr aus St. Johann und Jochberg wird über die Stadt umgeleitet.

Die Bauerbeiten sollen bis Ende Mai abgeschlossen sein. Der zweite Teil der Lebenbergtunnel-Sanierung startet dann im Herbst des Jahres, voraussichtlich von 3. September bis 23. November. Die Gesamtkosten für die Tunnel-Sanierung betragen 350.000 Euro. (aha, TT)