Arzl i. P. – Das so genannte „Sackl“ sei schon „seit Jahrzehnten eine Problemzone“, sagt Straßenmeister Hartmut Neurauter. Doch vor eineinhalb Wochen wurde die Lage an der Pitztaler Landesstraße zwischen Arzl und Wenns akut: „Eine großflächige Scholle ist in Bewegung“, schildert Neurauter den Grund für die derzeitige Baustelle. Sogar eine Ersatzstraße wurde auf gut 50 Metern bergseitig asphaltiert. Untertags gilt zur Sicherheit der Bauarbeiter eine Ampelregelung, „in den Abendstunden sind aber beide Fahrstreifen offen“, so Neurauter.

Die Straßenmeisterei hat die Stelle schon lange im Visier. Im Herbst wurden regelmäßig Vermessungen durchgeführt, doch schien sich die Erdbewegung zu beruhigen. „Am vorletzten Freitag wurde jedoch eine gröbere Setzung festgestellt“, so Neurauter. Inzwischen habe sich der Bereich der Betonankerwand um 60 cm gesenkt.

Welche Maßnahmen letztlich getroffen werden, hängt von Sondierungsbohrungen des Geotechnikers unter die Gleitschicht ab. Es geht um die benötigte Tiefe neuer Verankerungen. In der Zwischenzeit werde jedenfalls die Betonankerwand stabilisiert. Es könne sogar sein, dass man die Landesstraße weiter in Richtung Hang verlegen müsse, so Neurauter. (pascal)