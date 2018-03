Ried, Ladis – Die Arbeiten an der Ladiser Landesstraße schreiten voran. Am 24. Jänner verlegte ein Hangrutsch die Zufahrt von Ried zur Plateaugemeinde. Nach der Sperre der Serfauser Landesstraße vor zweieinhalb Wochen wurde sie in wenigen Tagen so weit hergerichtet, dass der Verkehr wieder einspurig an der Gefahrenstelle vorbeikommt.

Heute Donnerstag muss die Straße erneut gesperrt werden – aber jeweils nur kurz, viermal am Tag für etwa 15 Minuten. Grund sind Arbeiten am Fels.

Im Abbruchbereich werden mit Hilfe eines Hubschraubers Schutznetze aufgebracht. In dieser Zeit sind die drei Plateaugemeinden wieder komplett abgeschnitten.

In zwei bis drei Wochen sollten die Verbauungsmaßnahmen dann abgeschlossen sein. (TT)