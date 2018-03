Mils bei Hall – Ein 21-Jähriger Kirchbichler wurde am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall in Mils bei Hall verletzt. Der Dachdecker wollte seine Position auf dem Hausdach ändern und löste dazu seinen Sicherheitsgurt. Dabei rutschte er aus, stürzte sechs Meter in die Tiefe und prallte mit dem Gesicht auf eine Schubkarre. Er wurde vor Ort von der Rettung erstversorgt und anschließend in die Klinik in Innsbruck gebracht. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist derzeit nicht bekannt. (TT.com)