Schlitters — Nach einem Steinschlag in Schlitters ist die Gemeindestraße direkt im Anschluss der Rotholzer Landesstraße vorübergehend gesperrt. Gegen 14.40 Uhr musste die Polizei am Mittwoch ausrücken, um den Bereich auf etwa 100 Metern abzusichern. Wie lange die Sperre anhält, ist derzeit nicht absehbar, ein Landesgeologe dürfte sich morgen einen Überblick verschaffen, berichtet Andreas Geisler von der Polizeiinspektion Strass im Zillertal auf Anfrage von TT.com. Da es sich um eine wenig frequentierte Straße am Rande der Gemeinde handelt, wirke sich die Sperre nicht auf den Osterverkehr aus, so Geisler. „Die meisten fahren ohnehin durch den Brettfalltunnel. (TT.com)