Roppen – Wie in jedem Jahr werden auch heuer sämtliche Tunnel und Galerien von der Asfinag gereinigt. So auch die Röhren des Roppener Tunnels der A12 Inntal-Autobahn. Zu diesem Zweck wird von 3. bis 13. April alternierend jeweils eine Röhre gesperrt. Der Verkehr wird über die Landesstraße umgeleitet.

Die Sperre wird auch von den Blaulichtorganisationen genutzt: Am 5. April ist der Roppener Tunnel Schauplatz einer Einsatzübung mit rund 100 Mitwirkenden. Für die Autofahrer heißt das: Ab 18 Uhr ist der Tunnel bis voraussichtlich 23 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die Umleitung für den Verkehr erfolgt über die Bundesstraße. Neben den Feuerwehren aus Imst, Roppen und Silz nehmen unter anderem auch Vertreter des Roten Kreuzes der Ortsstellen Imst und Mötz, der Autobahnpolizei Imst und der Asfinag-Autobahnmeisterei Imst am Training für den Ernstfall teil. Das Übungsszenario: Ein Lkw gerät im Tunnel in Brand, mehrere Verletzte müssen gerettet und versorgt werden. „Brandeinsätze im Tunnel sind heikel, jede Minute zählt hier“, weiß Bernhard Köck vom Asfinag-Tunnelmanagement.

Die Galerien Silz und Haiming werden von 22. bis 29. Mai jeweils in der Nacht gereinigt. (TT)