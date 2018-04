Wörgl – Wenn das defekte Mikrofon bei der Präsentation des neuen Cityjet am Hauptbahnhof Wörgl für die verpatzte Generalprobe steht – dann dürfte die Einführung des neuen „Flaggschiffes“ der Nahverkehrsflotte durch das Brixental ein voller Erfolg werden. Ab Montag wird der neue, hochmoderne Nahverkehrszug von Wörgl über Zell am See nach Salzburg fahren.

Für die laut ÖBB-Regionalmanager Rene Zumtobel bis zu 1300 Fahrgäste am Tag steht nun das „modernste Nahverkehrsfahrzeug, das auf den Schienen der ÖBB fährt“, zur Verfügung, wie er auch ohne Mikrofon für alle Gäste der Präsentation gut hörbar verkündete. Die Garnitur des Cityjet hat WLAN, große Infomonitore, Sitzecken, Klimaanlage, Komfortsitze, viel weiteren Komfort und ist barrierefrei. Für LHStv. Ingrid Felipe ist der Cityjet „ein Appetithappen“ in Hinblick auf die kommenden Verbesserungen im Nahverkehr. Nach den „Supertarifen“ (O-Ton Felipe) für die Dauerkarten werde man sich auch um den Gelegenheitsfahrer kümmern. Für Alexander Jug, GF des Verkehrsverbundes, ist der neue Zug ein Qualitätssprung – eine „Nahverkehrsverbindung mit der Qualität eines Fernverkehrszuges“. Dies sei aber keine Selbstverständlichkeit. „2005 hatten wir noch Züge, in die es hineinschneite, 2006 haben wir dann mit der ÖBB begonnen, die Talentfahrzeuge zu installieren. Der nächste Meilenstein sind jetzt die neuen Garnituren für das Brixental.“ Der Cityjet ist achtmal täglich unterwegs. „Kitzbühel und Innsbruck sind in einer Stunde zehn Minuten erreichbar“, wie Zumtobel hervorhob. (wo)