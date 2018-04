Von Alexander Paschinger

Ehrwald — Am Mittwoch erhielten die Anrainer des ersten Bauabschnittes Besuch — immerhin ging es um die Feintrassierung eines der größten Straßenbauprojekte, die Ehrwald je erlebt hat. Wie berichtet, wird in vier Bauabschnitten die Hauptstraße zwischen Hotel Grüner Baum und Kreuzung Bahnhofstraße, zu der es innerorts kaum Alternativen gibt, völlig neu gebaut. Die Straße ist in ihrem Zustand auf den 950 Metern aber am Ende. Genutzt werden die notwendigen Bauarbeiten gleich zur Sanierung der Gesteige und zur Erneuerung der Randsteine. Aber auch im Untergrund tut sich einiges: Kanal und Wasser werden ersetzt, dazu werden auch gleich LWL (Glasfaser für Internet) und Gasleitungen verlegt. Geschätzte Kosten: 2,2 Millionen Euro, wobei die Ausschreibungen auf eine günstigere Schlussabrechnung hoffen lassen.

„Wir werden jetzt in der ersten Bauphase hoffentlich bald sehen, wie die Abläufe funktionieren", sagt der Ehrwalder Bürgermeister Martin Hohenegg. Das betrifft nicht nur das Fortschreiten der Arbeiten, sondern auch den Umgang mit dem Verkehr im Dorf. In Lermoos, Biberwier und von Garmisch her werden die auswärtigen Verkehrsteilnehmer jedenfalls darauf aufmerksam gemacht, dass die Ortsdurchfahrt von Ehrwald gesperrt ist.

Am Montag beginnt die erste Phase zwischen Grünem Baum und dem Einkaufszentrum. „Die Zufahrt für die Rettung zur Arztpraxis von Dr. Georg Prantl ist geklärt", so Hohenegg. Patienten sind aber angehalten, im Bereich Kirchplatz zu parken und zu Fuß zu gehen. Von illegalen Schleichwegen rät der Bürgermeister ab, auch von der Nutzung der engen Seitenstraßen. „Um den Stock (über Lermoos und Biberwier, Anm.) dauert nach eigenen Erfahrungen sechs, sieben Minuten länger", sagt Hohenegg. Diesen Weg muss auch der Schulbus aus dem Unterdorf nehmen: „Es gibt einen neuen Fahrplan, die Kinder müssen früher auf." Der Dorfchef rät allgemein zum Rad — oder zu Fuß zu gehen.

Bis Ende Mai sollte dieser erste Abschnitt fertig sein. Ebenfalls im Mai folgt die Feintrassierung für Phase zwei: Vom Einkaufszentrum zur Kreuzung Bauernhof wird bis zum Beginn der Sommerferien gebaut. Bereits im Juni soll die Klärung für Teil drei geschehen, der nach einer baufreien Sommerzeit ab dem 11. September in Angriff genommen wird: Vom „Scherer" bis zum ehemaligen „Heiligenwirt". Erst nächstes Jahr folgt Phase vier bis zur Bahnhofstraße.

Baustellenablauf, Infos und Termine werden unter www.ehrwald.tirol.gv.at unter „News" abrufbar sein.