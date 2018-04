Ellbögen – Murenabgänge und instabile Hänge haben im Vorjahr immer wieder zu Straßensperren auf der Ellbögener Landesstraße geführt. Im Zuge von Sanierungsarbeiten stellten nun am frühen Mittwochabend Experten bei einem bereits abgesicherten Hang im Bereich Hennenboden in Ellbögen fest, dass dieser erneut abzurutschen drohte. In Absprache mit der Gemeindeführung und der Polizei habe man sich daher entschlossen, die Römerstraße im besagten Bereich für den Verkehr zu sperren, um den instabilen Hang erneut zu sichern, wie Markus Leuthold vom Baubezirksamt Innsbruck erklärt.

Mit zusätzlichen Ankern und Spritzbeton soll der betroffene Abschnitt stabilisiert werden. Ziel sei es, die Arbeiten im Laufe des Freitags abzuschließen und die Straße am Abend wieder für den Verkehr freigeben zu können. Nicht ausgeschlossen sei allerdings, dass die Sperre verlängert werden muss. Ziel sei es jedenfalls, bis zum Wochenende den Bereich wieder passierbar zu machen.

Von Norden kommend ist die Römerstraße bis zum Bereich Hennenboden befahrbar, südlich der Sperre kann die Landesstraße über Matrei am Brenner erreicht werden. (np)