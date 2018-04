Von Marco Witting

Innsbruck – Bitte recht freundlich! Täglich werden Hunderte Autofahrer in Tirol geblitzt. Einheimische. Gäste. Menschen, die nur durch Tirol durchfahren. Doch die Zeiten, in denen ein ausländischer Raser durch Tirol brettern konnte und auf die Anonymverfügung pfiff, die sind vorbei. Durch internationale Abkommen werden jetzt auch diese Autofahrer zur Kassa gebeten – und sie zahlen brav ein.

Das bestätigt Bernhard Knapp, Vorstand der Abteilung Verkehrsrecht im Land Tirol. „Die Frontradaranlagen waren die Lösung“, sagt Knapp. In Kombination mit internationalen Abkommen hätten diese dazu geführt, dass der überwiegende Teil der Strafen für ausländische Lenker bezahlt wird. „Sogar aus Ländern, wo wir das eigentlich gar nicht erwartet hätten“, sagt Knapp. So gab es 2017 etwa 6000 Euro Einzahlungen aus Albanien. Die Höhe der Forderungen gegenüber albanischen Lenkern betrug rund 8000 Euro. Eine gewisse Differenz bleibt, sagt Knapp. „Die Statistik ändert sich laufend, weil wieder jemand zahlt oder es neue Strafen gibt.“ Oft dauert es auch seine Zeit, bis die Überweisung aus dem Ausland kommt. Insgesamt zeigt man sich aber sehr zufrieden. Auch, weil die Kontrollen für deutlich mehr Verkehrssicherheit sorgen.

Im Jahr 2017 gab es insgesamt in Tirol 634.129 Übertretungen. Das betraf alle Delikte: vom Schnellfahren über den nicht angelegten Sicherheitsgurt bis zu Alkohol am Steuer. Ingesamt wurden rund 28,46 Millionen Euro an Strafen verhängt. 22,09 Millionen Euro wurden auch eingezahlt (Stand Ende März). Je nach Delikt geht dieses Geld an den Bund oder das Land. Interessant: Ausländer bekommen in Tirol mehr Strafen als Inländer. Und sie zahlen in Summe dann auch mehr ein. Die Forderungen an ausländische Verkehrsteilnehmer beliefen sich im Jahr 2017 laut den Zahlen des Landes auf rund 15,7 Millionen Euro. Eingezahlt wurden davon bisher rund 11,88 Millionen. Die Inländer fassten insgesamt 12,7 Millionen Euro Strafgelder aus – und bezahlten bisher davon 10,21 Millionen. Zahlen, die sich naturgemäß laufend erhöhen können und werden.

Über zwei Millionen Euro entfallen auf Forderungen aus den Front­radargeräten im IG-L-100er-Bereich. Hier ist das Verhältnis klar. Dadurch, dass die Standorte vor allem den Einheimischen bekannt sind, tappen vor allem Lenker aus dem Ausland in die Radarfalle. Über 75 Prozent der Strafen in diesem Bereich entfallen auf Fahrzeuge, die nicht in Österreich angemeldet sind. Autofahrer aus Deutschland sind nach den Österreichern die am öftesten geblitzten Raser. Strafbescheide über mehr als 6,7 Millionen Euro wurden verschickt. Davon wurden über fünf Millionen Euro bezahlt. Danach kommen Lenker aus Italien. Kurios: Auch gegen Lenker aus dem Vatikanstaat bestehen derzeit beim Land Forderungen – in Höhe von 145 Euro. Der kleinste Betrag, der ausständig war, kommt mit 45 Euro aus Andorra. Seit einem Jahr können über die Bilder der Frontradarkameras auch Telefon- und Gurtdelikte geahndet werden können. Allerdings nur, wenn die Bilder der Kamera eindeutig sind. 333 Strafen, weil Lenker nicht angeschnallt waren, und 43 Strafen, weil Autofahrer telefonierten, gab es seither.