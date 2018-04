Vomp – Er ist berühmt-berüchtigt – der Radarkasten in Vomp. Seit Oktober des Vorjahres blitzt er im Bereich der 30er-Zone bei der Volks­schule und hat für Strafmandate in Hülle und Fülle gesorgt. Selbst 24 Schüsse aus einem Kleinkalibergewehr am Silvesterabend – die TT berichtete – hat der Radarkasten überlebt. Doch der Unmut über das Gerät reißt nicht ab.

So mancher Autofahrer ärgert sich. Der eine, weil der Blitzer lange Zeit unbemerkt blieb und dann gleich mehrere Strafzettel per Post eintrafen. Der andere, weil das Messgerät einen blitze, obwohl der Tacho 30 km/h anzeigte oder man noch gar nicht in Reichweite war. „Dass man da nicht ein Auge zudrücken kann und nicht jede Überschreitung straft, verstehe ich nicht“, ärgert sich ein Lenker. Mehreren sei es passiert, dass sie am Morgen und Abend über mehrere Tage hinweg geblitzt wurden – ohne es zu merken, da die Radarsäule nicht sichtbar blitzt. Aber einen „Mengenrabatt“ gebe es laut Bezirkshauptmannschaft nicht, jede Überschreitung müsse gestraft werden.

Die Anfragen und Beschwerden im Gemeindeamt häuften sich zunehmend. Es kam so weit, dass BM Karl-Josef Schubert im Gemeindeblatt die am häufigsten gestellten Fragen beantwortete. Viele wollten wissen, warum das Gerät aufgestellt wurde, wer die Strafen festlegt und die Einnahmen einstreicht. Laut Schubert hab­e man mit dem Messgerät auf zahlreiche Beschwerden wegen Rasern in diesem Bereich reagiert. Die moderne Messanlage mit Infrarot- und Lasertechnologie messe sehr genau – die Messtoleranz werde abgezogen – und wird von der Polizei betrieben. Die Einnahmen verwendet die Gemeinde für Verkehrssicherheitsmaßnahmen.

„Mittlerweile sind die Strafzahl und die Anfragen zurückgegangen. Das kann auch daran liegen, dass die Lenker sich nun daran gewöhnt haben“, sagt Schubert. (emf)