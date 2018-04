Innsbruck – Man muss jetzt nicht gleich in einen Geschwindigkeitsrausch verfallen, aber das kurzzeitig auf der Haller Straße stadteinwärts verordnete 50-km/h-Tempolimit ist seit gestern wieder Geschichte.

So gilt seit Montag auf der nach Westen führenden Spur der Haller Straße (und somit auf beiden Spuren) wieder der über Jahre – örtlich falsch – verordnete 60er. Den Fauxpas der Falschverordnung hat der Stadtmagistrat im Interesse der Autofahrer nun aber in Windeseile saniert. So war ja erst kurz vor Ostern durch eine Beschwerde des Innsbrucker Rechtsanwalts Dieter Brandstätter aufgekommen, dass das dortige Tempolimit falsch verordnet war. Darauf hatte der Verfassungsgerichtshof den gesamten 60er als gesetzwidrig aufgehoben, das Strafverfahren gegen Brandstätters Mandanten wurde eingestellt – die TT berichtete. Den gesetzeskonformen Zustand konnte die Stadt jedoch nicht so einfach wieder herstellen. Und so führte das Amt noch letzten Freitag mit den entsprechenden Parteien ein neues Ermittlungsverfahren zur Eignung des Tempolimits durch. Der Innsbrucker Stadtmagistrat auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung: „Die Kundmachung erfolgte laut Straßenverwalter am Montag durch Anbringung bzw. Neupositionierung der entsprechenden Verkehrszeichen. Seitdem gilt wieder, wie gewohnt, 60 km/h.“ (fell)