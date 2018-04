Von Helmut Wenzel

Landeck, Stanz – „Wir haben die Sprengschüsse deutlich gehört, auch in der Nacht. Das Haus hat vibriert“, erinnern sich Anrainer an den Beginn des Vortriebs in der zweiten Perjentunnelröhre im Frühjahr 2016. Erst nach einigen 100 Metern Entfernung der Sprengarbeiten sei die Belästigung geringer geworden.

Von sichtbaren Gebäudeschäden betroffen sind Anrainer im Umfeld des Westportals, im „Stampfle“, weiter oben in der Landecker Prantauersiedlung und auch im Brennereidorf Stanz. Dort sind in der Pfarrkirche Peter und Paul einige Mauerrisse aufgetreten. Man habe Schäden bei rund 100 Objekten erhoben, resümierte Asfinag-Projektleiter Richard Loidl am Mittwoch. Neben vielen kleinen Rissen gebe es auch einige größere Risse und zerbrochene Fliesen.

Man habe vorgesorgt und eine so genannte Bauwerksbeweissicherung in den Häusern gemacht, sagte Loidl. Auf dieser Basis würden allfällige Schäden abgegolten. „Das haben wir den Anrainern zugesagt und das lösen wir jetzt ein. Wobei bereits 60 Fälle mit den Eigentümern einvernehmlich abgewickelt werden konnten.“ Die Schäden würden teils von den Besitzern selbst oder von Handwerkern behoben. Einige wenige Fälle würden aufgrund von Gutachten abgewickelt. Die Gesamtkosten für die Asfinag stünden vorerst nicht fest, auch weil es Versicherungsfälle gebe. Loidl beziffert die Größenordnung mit bis zu einer Mio. Euro.

Die Gemeinde Stanz hatte in den vergangenen Wochen eine Vermittlerrolle übernommen. „Wir wollten einen neutralen Treffpunkt zwischen den Geschädigten und der Asfinag anbieten“, schilderte BM Martin Auer, „bei uns gab es bisher acht Besprechungen, die Atmosphäre war sehr sachlich.“ Die an der Pfarrkirche und Laurentiuskapelle erhobenen Schäden würden demnächst von einem Restaurator saniert.

Er sei mit der Schadensabwicklung an seinem Haus zufrieden, sagte einer der betroffenen Hausbesitzer, Albert Eder, am Mittwoch. Neben Mauerrissen hätten die Schwingungen eine „Delle“ verursacht. Die Asfinag habe sich als fairer Gesprächspartner erwiesen.

Weil unter den Anrainern zusätzliche Belastungen ab Verkehrsfreigabe der zweiten Tunnelröhre befürchtet werden, befasse sich die Asfinag auch mit dem Thema Lärmschutz. „Dazu wird es Gespräche mit den Anrainern und dem Bürgermeister geben“, sagte Experte Klaus Gspan von der Asfinag. „Wir werden prüfen, was im Bereich der Tunnelportale machbar ist.“