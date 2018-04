Von Catharina Oblasser

Lienz, Nußdorf-Debant – Mehr Platz für Autofahrer, die von Ost nach West oder umgekehrt wollen: Das ist das Ziel der Kreisverkehrs-Erweiterung zwischen den Firmen Liebherr und Interspar an der B100. Der Verkehr auf der ohnehin stark überlasteten Verkehrsachse soll damit flüssiger werden.

Am Freitag fand der offizielle Spatenstich mit LHStv. Josef Geisler, Vertretern von Land, Gemeinden und betroffenen Firmen sowie mit den Grundbesitzern statt. Beim „Glocknerkreis neu“, wie die Bezeichnung auf der Schautafel lautet, handelt es sich um das größte Straßenbauprojekt Osttirols 2018. Die Fläche befindet sich zum Teil auf Lienzer und zum Teil auf Nußdorf-Debanter Gemeindegrund.

Das Besondere am erweiterten Kreisel: Autofahrer müssen sich rechtzeitig entscheiden, ob sie von Lienz kommend Richtung Kärnten oder Richtung Iselsberg bzw. zum Interspar-Markt wollen. „Die Bundesstraße wird schon in einigem Abstand vor dem Kreisel in entsprechende Fahrspuren geteilt“, schildert Harald Haider, Leiter des Baubezirksamtes Lienz. „Wer von Lienz nach Kärnten will, muss sich auf der rechten Spur einreihen und dort bleiben“, nennt Haider ein Beispiel. „Ist man erst einmal im Kreisverkehr, kann man die Fahrspur nicht mehr wechseln.“ Dieses System gilt sinngemäß auch für alle anderen Fahrtrichtungen und -ziele. Entsprechende Hinweisschilder sollen den Fahrzeuglenkern die Orientierung erleichtern.

Der ausgebaute Kreisel wird einen maximalen Durchmesser von 55 Metern haben und ist damit großzügig bemessen. Die Besitzer von angrenzenden Grundstücken haben das möglich gemacht. Gesamtkosten der Erweiterung: 1,3 Millionen Euro. Eine Million Euro kommt vom Land, der Rest von den Gemeinden, Firmen und Interessenten.

Was außerdem neu sein wird: Wer vom Spar-Lebensmittelmarkt bzw. vom angrenzenden Fachmarktzentrum nach Lienz will, bekommt eine direkte Anbindung an die B100. Zurzeit ist noch ein Umweg über die B107 nötig. „Die neue Ausfahrt soll in Form eines Bypasses gemacht werden“, erklärt Robert Marko von Interspar.

Die Bauarbeiten am Glocknerkreisel machen Straßensperren und Umleitungen nötig. Von Anfang Juni bis Anfang Juli ist die Einmündung der B107 in den Kreisel für den gesamten Verkehr gesperrt. Ab Mitte Juli betrifft die Sperre dann die B100 im Bereich des Kreisels. Kleinräumige Umleitungen über Gemeindestraßen werden während dieser Zeiten eingerichtet. Im November 2018 soll das gesamte Projekt abgeschlossen sein.