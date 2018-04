Innsbruck – Das könnte den Puls in der Verkehrsdebatte in Tirol noch weiter in die Höhe treiben. Im Juli soll auf der Ostautobahn bei Wien auf einer Strecke von 3,8 Kilometern bei Verkehrsüberlastung der Pannenstreifen temporär freigegeben werden. In Tirol prüft die Autobahngesellschaft Asfinag dieses Vorhaben bereits seit drei Jahren. Die zeitweilige Freigabe des Pannenstreifens auf der Autobahn zwischen Innsbruck-West und Zirl-Ost wurde für 2019/2020 in Aussicht gestellt. Zahlreiche Umbauarbeiten wären dafür allerdings notwendig.

Die Verkehrsbeeinflussungsanlage müsste um zusätzliche Anzeigequerschnitte erweitert, Pannenbuchten im Abstand von 500 bis 1000 Meter errichtet und die Aus- und Auffahrten in Innsbruck-Kranebitten sowie zu den Parkplätzen in Innsbruck-Sieglanger bzw. Zirl/Kematen angepasst werden. Immer wieder gibt es kritische Stimmen dazu. Vor allem die Grünen sehen darin einen Rückschritt, weil keine Autofahrt vermieden wird. Für den Vizeparteichef der Tiroler SPÖ und Landtagsabgeordneten Georg Dornauer führt an der temporären Öffnung des Pannenstreifens jedoch kein Weg vorbei. „Die täglichen Staus auf dem Weg zur Arbeit sind unseren Pendlern nicht länger zuzumuten. Durch die zeitweise Öffnung des Pannenstreifens könnte die frustrierende Situation entschärft werden.“

Die Asfinag wäre aus der Sicht Dornauers jedenfalls bereit. „Allerdings braucht es endlich ein klares Bekenntnis der Landesregierung. Grüne Träumereien und sinnloses Blockieren haben hier keinen Platz.“ Die Unterstützung für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sei kein Widerspruch dazu, fügt Dornauer hinzu. „Die neue SPÖ Tirol steht zum weiteren Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und zu einer weiteren Tarifreform. Der Individualverkehr wird aber auch in Zukunft bestehen bleiben. Daher sind auch in diesem Bereich Verbesserungen notwendig“, ist Dornauer überzeugt.

Kosten und baulicher Aufwand sind für den SPÖ-Vize überschaubar, zumal die Errichtung von Pannenbuchten kein Problem darstelle. Und letztlich stellt Dornauer unmissverständlich klar, dass er nicht von einer dritten Autobahnspur spricht, „sondern von einer Entlastung der Pendler zu Spitzenzeiten“. (pn)