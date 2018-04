Nassereith – Die „Spione“ schlugen vor etwa einem Monat an: Die Hangmauer an der so genannten Spitzkehre der Fernpassstraße ist leicht in Bewegung geraten. Das Baubezirksamt (BBA) Imst entschied sich für eine Sofortmaßnahme, bevor die Schäden eine wirklich große Baustelle an der hoch frequentierten Straße notwendig machen. Bis Mitte nächster Woche ist daher für die Verkehrsteilnehmer aufgrund der aktuellen Arbeiten noch mit Anhaltungen zu rechnen, bittet Straßenmeister Michael Strigl um Verständnis.

Die Mauer bereitet den Verantwortlichen im BBA Imst schon lange Probleme: „Eine Ausbauchung war uns schon bekannt – deshalb stand die Mauer auch seit Jahren unter Beobachtung“, erklärt BBA-Chef Günter Heppke. Gipspunkte und Gipsfugen wurden als „Spione“ gesetzt und zeigen Bewegungen des Mauerwerks durch Risse an. Von „Gefahr im Verzug“ spricht man aber nicht. „Es ist so, dass die Sanierung jetzt einfacher ist, als wenn die Wand richtige Schäden abbekommen würde“, erklärt Strigl.

Aufwändig sind die Arbeiten, die bereits seit eineinhalb Wochen andauern, allemal: „Wir setzen Anker, um die Wand zu stabilisieren“, sagt Heppke. Dabei werden 45 Verstrebungen waagrecht in den Hang gesetzt und 15 weitere von oben senkrecht in die Mauer getrieben. Jeder Anker hat eine Länge von acht Metern. „Mit insgesamt 60 Stück haben wir dann ein recht enges Raster“, ist Strigl zuversichtlich, eine langfristige Lösung für die Mauer parat zu haben. (pascal)