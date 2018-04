Pfafflar, Imst – Während im Tal bereits frühsommerliche Temperaturen herrschen, die Winterkleidung schon in den Kellern und Dachböden verschwunden ist und alle raus in die Natur drängen, herrscht am Hahntennjoch noch beschauliche Stille.

Wann die Verbindungs­strecke zwischen Pfafflar und Imst heuer für den Verkehr geöffnet wird, steht derzeit noch in den Sternen. „Wie sonst üblich zu Pfingsten könnte knapp oder vielleicht sogar unmöglich werden“, meint Günther Heppke, Leiter des Baubezirksamtes Imst. Grund dafür sind die enormen Schneemassen, die noch in den Bergen liegen. Erst wenn die Felsräumung auf Imster Seite abgeschlossen ist, kann die Passstraße freigegeben werden. Und das kann diesmal dauern. Heppk­e: „Wir können mit den Arbeiten erst beginnen, wenn die Lawinenkommission die Strecke – oder diese zumindest abschnittsweise – freigibt. Das ist bislang nicht geschehen. Man muss sich vorstellen: Unsere Felsarbeiter hängen an Seilen fest. Würde da von oben etwas kommen, hätten sie keine Chance.“

Bis zur Passhöhe auf 1894 m sind von Imst aus immerhin rund 15 Kilometer Strecke zu bewältigen. Vier Wochen wären für die gesamten Arbeiten eingeplant. „Sicherheit ist oberstes Gebot. Aber wenn wir grünes Licht bekommen, werden wir sofort loslegen. Vielleicht geht es sich bis Pfingsten noch aus“, meint Heppke abschließend. (fasi)