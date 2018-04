Von Matthias Reichle

Ried, Serfaus, Fiss, Ladis – „1999 war sehr intensiv, ebenso 2005. Aber abseits dieser Katastrophenjahre ist der heurige Winter schon etwas Neues gewesen. Alle paar Tage ist ein anderer Hang in Bewegung geraten. Es war schon einer der extremsten Winter meiner Karriere“, lässt Baubezirksamtschef Günter Heppke die vergangenen Monate Revue passieren. Aber er sieht Licht am Ende des Tunnels. Die Piller Straße, die Landecker Straße, die Fendler Straße, die Kaunertaler und die Kauner Straße: Sie alle sind nach mehr oder weniger großen Muren und Felsstürzen wieder zweispurig befahrbar. Demnächst soll auch die Baustelle an der Reschenstraße bei Pfunds fertig werden.

Und auch an der Serfauser Landesstraße tut sich etwas. Die Verbindung aufs Sonnenplateau ist seit März gesperrt – die TT berichtete. „Derzeit bohrt man unterhalb der Seilsperren, in voraussichtlich drei Wochen sind die Vernetzungen abgeschlossen. Dann wird die Serfauser Landesstraße wieder einspurig befahrbar“, betont Heppke. Die Umfahrungsstraße über die Rieder Felder bleibt trotzdem weiter in Betrieb. Auf dem Teilstück zwischen der Innbrücke bis zur Abzweigung nach Ladis wird nämlich weitergearbeitet. „Wir müssen talseitig die Böschung sanieren. Es wird eine verankerte Stahllamellenwand errichtet“, erklärt der Baubezirksamtschef. Auch das wird zwei bis drei Wochen dauern. Bis Ende Mai soll dann die gesamte Straße wieder befahrbar sein. „Die Umfahrungsstraße wird dann wieder zurückgebaut.“

Keine Prognose kann er derzeit für die Lader Landesstraße abgeben. Dort könnten die notwendigen Sicherungsmaßnahmen noch länger dauern.

Darüber hinaus müssen an beiden Straßen noch zwei Böschungen saniert werden. Mit einspurigem Baustellenverkehr ist also noch bis zum Sommerbeginn zu rechnen.