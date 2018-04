Pians – Nach einem Unfall mit zwei Lkw hat der Strenger Tunnel auf der Arlberg Schnellstraße (S16) in Tirol in Fahrtrichtung Arlberg am Donnerstag für mehrere Stunden gesperrt werden müssen. Grund für die lange Sperre war ein massiver Dieselaustritt und Probleme beim Abschleppen, teilte die Asfinag mit. Der Unfall hatte sich um 8 Uhr ereignet, gegen 14.30 konnte der Tunnel wieder freigegeben werden.

Zwischenzeitlich war eine Umleitung über die Landesstraße ab der Anschlussstelle Pians bis zur Anschlussstelle Schnann eingerichtet worden. Einer der Lkw-Lenker wurde bei dem Unfall verletzt und musste laut Polizei ins Krankenhaus Zams eingeliefert werden. (APA, TT.com)