Von Helmut Wenzel

Bezirk Landeck – Die Rad-WM 2018 in Tirol wirft ihre Schatten voraus. Nur, das Ereignis bleibt offenbar ohne Sogwirkung auf das Radwegeprojekt im Talkessel Landeck-Zams. „Leider haben wir nur eine Bestätigung, dass zu viele Köche den Brei verderben“, ist aus Touristiker-Kreisen zu hören. Dort herrscht etwas Unmut – „weil das Projekt mindestens fünf Jahre zu lange dauert“. Der TVB Tirol-West hatte sich schon vor zwei Jahren bereit erklärt, die Projektträgerschaft zu übernehmen. Doch unter dem nötigen Vertrag zwischen den Gemeinden Landeck und Zams sowie dem TVB fehlen die Unterschriften.

Etwas flotter sind die Radwegmacher im Paznaun unterwegs. „Heuer wird der Abschnitt Oberpaznaun realisiert – von Ischgl nach Galtür-Zeinis“, weiß Koordinator Dietmar Walser vom TVB-Paznaun-Ischgl. Die Anbindung des Radweges an die Region Landeck ist in Gurnau (Bereich Getränke Wille) geplant. Der zweite Knoten – in Richtung Stanzertal – soll bei Wiesberg entstehen. Das Gesamtprojekt ist laut Walser mit 14 Mio. Euro budgetiert, die Förderansuchen seien eingereicht.

Im Stanzertal kümmert sich der Pettneuer Bürgermeister Manfred Matt, damit Radfans der Rosanna entlang eine gute Infrastruktur finden. Das mit 7,5 Mio. Euro budgetierte Projekt soll in den kommenden drei Jahren umgesetzt werden. Einige Teilstücke, bei St. Anton und Strengen, sind laut Matt bereits asphaltiert. „Eines Tages sollen Biker auch über den Arlbergpass in Richtung Bodenseeregion fahren können“, beschreibt Matt ein Ziel, das allerdings noch visionären Charakter hat.

Im Obergricht sind die Bauarbeiten zur Fertigstellung des Via-Claudia-Radweges zwischen Nauders-Dorf und Festung im Gange, wie Geschäftsführer Manuel Baldauf vom TVB Tiroler Oberland am Donnerstag bestätigte. Die Vollendung der Via Claudia von Prutz bis zum Reschenpass sollte, so Baldauf, bis 2020 gelingen.

Zwar würden die Bike­-Regionen ihre Teilprojekte informell abstimmen, aber ein Bezirkskoordinator würde fehlen. Es wäre wünschenswert, „wenn der Tourismusbezirk ein attraktives Radwegenetz aus einem Guss bekommt“, fordern die Touristiker übereinstimmend. Zur Frage, wer den Job im Vorfeld der Rad-WM 2018 übernehmen soll, kamen kaum Antworten. „Man muss derzeit zufrieden sein, wenn jede Region ihre Hausaufgaben macht“, sagte Baldauf.