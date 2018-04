Lienz – Zweimal jährlich – im Herbst und im Frühjahr – werden Tunnels, Unterflurtrassen und Galerien im Straßennetz des Landes Tirols gereinigt und gewartet. In Osttirol werden heuer im Mai die Feglitzgalerie an der Felbertauernstraße, die Erlachgalerie und der Mellitztunnel im Defereggental sowie der Bobojachtunnel in Virgen diesen Maßnahmen unterzogen.

„Die Wintersaison setzt den Tunnels besonders zu“, erklärt LHStv. Josef Geisler. „Der Schmutz beeinträchtigt Sicht und Reflektionen. Der Frühjahrsputz erhöht die Verkehrssicherheit, bringt bessere Luft und reduziert den Energieverbrauch für Beleuchtung oder Belüftung.“ Im Zuge der Tunnelreinigung werden zahlreiche Arbeiten erledigt: Es wird gekehrt, gewaschen, Verkehrszeichen und Notrufzellen werden gereinigt, die Gewässerschutzanlagen werden ebenso überprüft wie die Feuerlöscher, die Sensoren für die Luftgütemessung oder die Video- und Lautsprecheranlagen.

„Durch exakte Planung und eine Konzentration sämtlicher Arbeiten bemühen wir uns, Behinderungen zu minimieren“, versichert Harald Haider, Leiter des Baubezirks­amtes Lienz.

Während der Tunnelreinigung wird es Ampelregelungen geben, und zwar von 3. bis 5. Mai an der B 108 (Feglitzgalerie), von 10. bis 12. Mai auf der L 25 (Erlachgalerie) in Hopfgarten, von 16. bis 19. Mai auf der L 25 (Mellitztunnel) in St. Veit und von 23. bis 26. Mai auf der L 24 (Bobojachtunnel) in Virgen, jeweils in der Zeit von 8 bis 16 Uhr. (TT)