Von Alexandra Plank

Innsbruck — Freitag, 7.37 Uhr auf der Fahrt vom Westlichen Mittelgebirge nach Innsbruck. Der Bus von Grinzens kommend ist bis auf den letzten Platz mit Schülern gefüllt, auch Pendler sind an Bord.

Bei der NMS Axams steigen die Schüler aus, Ruhe kehrt ein und unter den Erwachsenen macht sich Betriebsamkeit breit. Hat doch jeder den einen Platz, auf dem er am liebsten sitzt. Eine Frau erzählt, warum für sie der Bus das Verkehrsmittel der Wahl ist. „Ich arbeite im Zentrum, es gibt keine Parkplätze, der Bus fährt alle Viertelstunden, die Haltestelle ist fünf Minuten von meinem Haus entfernt." Damit nennt sie wichtige Punkte, weshalb Pendler umsteigen.

Alexander Jug, VVT-Geschäftsführer, sagt dazu: „Was für die Distanz bis 20 km und kürzere Wege besonders zählt, sind die Zeit zum Erreichen der Haltestelle, Fahrtzeit, Gehzeit bis zum Ziel. Somit sind die Taktung der Kurse sowie die räumliche Dichte der Haltestellen wichtig."

Doch auch günstigere Jahreskarten veranlassen viele zum Umstieg. Die Statistik zeigt, dass die Jahrestickets — sie waren bis 31. Mai streckengebunden und wurden ab 1. Juni 2017 durch das Tirolticket und Regioticket ersetzt — ein Erfolg sind. Gab es für Innsbruck im April 2017 noch 852 Jahreskarten-Besitzer, waren es im April 2018 bereits 6387 (+650 %). Auch in Innsbruck-Land West gab es satte Zugewinne: Im April 2017 besaßen 3360 Personen ein Jahresticket, heuer 6551(+95 %) — siehe Grafik.

Laut VVT konnte in Summe ein Plus von 10.946 für die erneuerten Jahrestickets mit 30. April binnen eines Jahres in den Regionen Innsbruck, IL-West und IL-Ost erreicht werden. Landesweit legten Tirolticket und Regioticket um 170 % zu. LR Ingrid Felipe will nun zudem die Reform des „ungerechten und unökologischen" Pendlerpauschales angehen. „Solange Pendeln mit dem Auto vom Staat selbst dann belohnt wird, wenn Öffis zur Verfügung stehen, wird der Umstieg nicht so schnell gelingen, wie es notwendig ist", erklärte sie der TT. Derzeit bekomme man für die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel kein Geld, wenn die Distanz unter 20 Kilometern liegt. Das trifft auf fast alle Gemeinden im Speckgürtel Innsbrucks zu. AK-Präsident Erwin Zangerl sagt dazu: „Die Pendler gehören generell unterstützt, weil der Wohnort der Beschäftigten weiter vom Arbeitsort entfernt ist."

Die AK Tirol fordert auch eine Reform des Pendlerpauschales. Derzeit handle es sich um einen Freibetrag, der die Lohnsteuer-Bemessungsgrundlage senkt und Steuern spart, umso mehr, je mehr jemand verdient. Würde die Pauschale als Absetzbetrag ausbezahlt, würden auch Geringverdiener entlastet. Die Unterscheidung nach der „Unzumutbarkeit" von Öffis sei schwierig. Nicht berücksichtigt würden Fälle, in denen die Distanz zwischen Wohnung und Arbeitsplatz zwar unter 20 km ist, die Benützung von Bus und Bahn aber doch unzumutbar sei. „Dies ist etwa der Fall, wenn die Kinder vor der Arbeit in die Betreuungseinrichtung gebracht werden müssen", gibt Zangerl zu bedenken.