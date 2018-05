Innsbruck – Viele Sonder-Kilometer legten die Fahrer der ÖBB-Postbusse in Tirol in der auslaufenden Wintersaison zurück – zusätzliche 2,2 Millionen zum normalen Linienangebot. Das entspricht in etwa 55-mal der Strecke um den Erd-Äquator. Befördert wurden 3,7 Millionen Wintersportbegeisterte.

Wolfram Gehri, ÖBB-Regionalmanager für Tirol, zieht gestern in einer Aussendung zufrieden Bilanz: „Der Wintersaisonverkehr ist in einem Tourismusland wie Tirol jedes Jahr eine Riesenherausforderung. Es freut mich, dass wir den intensiven personellen und materiellen Einsatz auch heuer wieder zur Zufriedenheit der Kunden abwickeln konnten.“ Zu den knapp 360 Postbus-Stammlenkern wurden rund 140 weitere Saisonlenker beschäftigt, die Flotte im Winter um 97 auf 425 Fahrzeuge aufgestockt.

Gehri hebt hervor, dass das ÖBB-Angebot dazu beitrage, den Individualverkehr zu vermindern und die Straßen und Skigebiete zu entlasten. „Wir entlasten aber nicht nur die Großparkplätze der Skigebiete im Winter, sondern die Umwelt das ganze Jahr über“, hält der Regionalmanager fest. (TT)