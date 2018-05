Kufstein – Am Bahnhof Kufstein musste am Donnerstag kurz vor 19 Uhr der Zugverkehr im Bereich der Bahnsteige eins und zwei eingestellt werden. Grund war ein herabhängendes Stromkabel. Es kam zu erheblichen Behinderungen und Verspätungen im Bahnverkehr, die Arbeiten dauerten bis in die Nachtstunden an. Freitagfrüh rollten die Züge wieder planmäßig.

Das Tragseil des Stromkabels am Bahnsteig zwei war aus nicht bekannter Ursache gerissen. Deshalb mussten die Gleise eins und zwei sowie die beiden Abfahrtgleise in Richtung Deutschland, auf dem die „Meridian“-Züge verkehren, gesperrt werden. (TT.com)