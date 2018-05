Von Michael Mader

Kirchbichl – Nach dem positiven Gemeinderatsbeschluss geht die Gemeinde Kirchbichl nun massiv gegen Raser vor. Wie berichtet, sollen im Ortsgebiet an insgesamt 14 verschiedenen Punkten Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt werden können. „Vier dieser Säulen werden fix montiert, eine ist mobil“, weiß Bürgermeister Herbert Rieder. Eine fixe Geschwindigkeitsmessung wird es zwei Mal auf Gemeindestraßen (u. a. bei der Volksschule) und zwei Mal auf der Landesstraße geben. Eine mobile Säule kann in Zukunft vom Bauhof an einen der insgesamt zehn Punkte im Ortsgebiet gebracht werden, die ein Sachverständiger nach einer Frequenzzählung bereits freigegeben hat und die genau eingemessen worden sind. 16 relevante Punkte hätten die Gemeindevertreter angeführt, zwei wurden vom Sachverständigen gestrichen.

„Alle Stationen sind von der Bezirkshauptmannschaft genehmigt worden und sind mit Strom, Internetanbindung bzw. Sim-Karte versehen, damit die Daten direkt an die Verkehrsabteilung der Polizei weitergeleitet werden können. Dort werden die Fotos von den Beamten ausgewertet und die Anzeigen weitergeleitet“, erklärt Rieder.

Das Besondere an den Säulen sei die Messung mittels Laser, was laut Rieder den Vorteil bringe, dass eine Messung auch auf kürzeren oder unebenen Strecken bzw. in der Nähe von Kurven erfolgen kann. Die insgesamt fünf Boxen liefern Bilder von vorne und von hinten und können in beide Richtungen messen, so dass der Lenker identifiziert werden kann und auch ausländische Fahrzeuglenker zur Kasse gebeten werden können. „Wir haben ein großes Gemeindegebiet und wir wollten flexibel sein“, begründet Rieder, warum man gleich an 14 Punkten im Gemeindegebiet die Geschwindigkeit überwachen will.

Die Säulen sind bereits im Bauhof der Gemeinde eingelagert, jetzt werden die insgesamt 14 Betonfundamente gegossen. Rieder hofft, dass bereits im Sommer die ersten Geschwindigkeitsmessungen erfolgen können. Vorausgesetzt, die Bezirkshauptmannschaft gibt dann endgültig grünes Licht.

Die Anschaffung ist allerdings nicht ganz billig: In Summe kostet die Gemeinde die Geschwindigkeitsüberwachung 180.000 Euro, sie darf aber laut Rieder einen Großteil der Strafen behalten. „Darum geht es uns aber nicht, sondern der Schutz unserer Kinder steht bei dieser Maßnahme ganz oben.“