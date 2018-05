Von Hubert Daum

Tarrenz, Nassereith – Sie war quasi nur noch Formsache, die straßenbauliche Verhandlung letzte Woche in Nassereith. Im Fokus stand der Abschnitt des neuen Radweges zwischen dem Nassereither Ortsteil See-Eck und dem Tarrenzer Weiler Dollinger. „Alles okay, die Sache ist durch, nachdem die naturschutz-, die wasser- und die forstrechtlichen Verhandlungen schon hinter uns liegen“, weiß der Nassereither BM Herbert Kröll.

Der Wirtschaftsweg parallel zur B189, der zurzeit bei einem Schranken endet, wird bis zum „Driving Village“ verlängert (insgesamt 1,7 km), die neue Trasse führt dann in Richtung Süden und schließt mit einer neu zu errichtenden Brücke an den bereits bestehenden Bikerweg in der Mitte des Gurgltales an. Länge: ca. 800 Meter. Kröll weiter: „Es kommt auf der Bundesstraße nicht selten zu brenzligen Situationen mit Radfahrern. Die neue Route wird asphaltiert, so dass sie auch von Straßenrädern benutzt werden kann. Auf der B189 wird dann ein Radfahrverbot kommen.“ Der zweite Grund für die Asphaltierung sei nicht unwichtiger: „Bei einem Stau können Einsatzfahrzeuge den Weg benutzen.“ Die Eröffnung ist für September geplant.

Ein weiterer Teilabschnitt der so genannten Tschir­gantrunde wird mit der „alten Bobbahn“ in Nassereith an das Obsteiger Teilstück anschließen. „Obsteig und Mieming sind gerade in der Projektierungs- und Planungsphase für einen neuen, breiteren und asphaltierten Radweg, Bauherr ist ebenfalls der dortige Tourismusverband“, weiß Thomas Köhle vom Projektbetreiber Imst Tourismus.

Gestern um 11 Uhr war Projektvergabe: Die Kosten werden rund eine Million Euro betragen, finanziert von Land Tirol, Imst Tourismus und den Gemeinden Tarrenz und Nassereith. Aber auch Tigas und Tinetz leisten ihren Obolus, sie verlegen bei dieser Gelegenheit Glasfaser- und Gasleitungen. Köhle: „Wir beabsichtigen für heuer noch die Planung des Teilstückes von der Kirche in Brennbichl über den Parkplatz beim Gasthof Neuner, die Obstpresse passierend zum asphaltierten Weg im Gurgltal.“ Die Umsetzung sei für das Frühjahr 2019 geplant.