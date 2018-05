Die Vorzeichen für eine zügige Realisierung des Talkessel-Radweges scheinen sich zuletzt schlagartig verbessert zu haben. Eine übereinstimmende Bestätigung dazu kam am Wochenende von allen drei Projektpartnern — Stadtgemeinde Landeck, Gemeinde Zams und TVB Tirol-West.

Die Trasse inklusive Anbindung ins Stanzertal, Paznaun, Obergricht und Inntal in Richtung Imst dürfte in wesentlichen Teilen feststehen. Ein Innsbrucker Verkehrsplaner war zuletzt mit der Evaluierung der ursprünglichen Pläne befasst, die der TVB 2013 in Auftrag gegeben hatte.

„Das Ergebnis der Evaluierung liegt vor", bestätigte der Landecker Planungsausschussobmann VBM Thomas Hittler am Samstag. „Aus den ursprünglichen TVB-Plänen können etliche Teile realisiert werden. Es gibt aber auch Abschnitte mit mehreren Varianten und unterschiedlichen Kosten. Das heißt, einige Details müssen noch geklärt werden." Allen, die sich bisher für Vorleistungen zum Talkesselprojekt engagiert haben, könne er nur danken, hob Stadtchef Wolfgang Jörg hervor. Dazu nannte er Abteilungsleiter Christian Molzer (Land Tirol), TVB-Obmann Konrad Geiger, Helmut Kofler (Planer) sowie Günter Kramarcsik (Koordinator). Das Thema Projektträgerschaftsvertrag mit dem TVB soll im Juni per Gemeinderatsbeschluss abgehakt werden.

In Zams ist der nötige Gemeinderatsbeschluss bereits unter Dach und Fach, wie BM Siggi Geiger ebenfalls am Samstag erklärte. Eng zusammenarbeiten wolle man vor allem bei der schwierigen Etappe von der Zammer Riefe bis zum wichtigen Knoten Bahnhof Landeck-Zams. Der Weg soll am Stadtbauhof vorbei zur Bahnböschung und dann zum Areal der ESV-Kegelbahn führen. Von dort erreichen die Radler das Bahnhofsgelände, wo auch eine Servicestation errichtet werden soll. Richtung Stadtmitte soll die Radtrasse am Hang parallel zur Bahntrasse und auf der äußeren Malser Straße geführt werden. Im Stadtteil Bruggen — Richtung Stanzertal und Paznaun — ist ein Asphaltband am rechten Sanna-Ufer vorgesehen, der Knoten soll in Grins-Gurnau entstehen. Die Anbindung in die Täler soll laut VBM Hittler im Rahmen eines Bezirkskonzeptes realisiert werden.

Auch in der TVB-Führung herrscht Aufbruchsstimmung. „Die Voraussetzungen, damit wir Vollgas bei diesem wichtigen Projekt geben können, sind jetzt greifbar", sagte Geschäftsführerin Simone Zangerl am Samstag. (hwe)