Innsbruck – Im Vergleich zu anderen Ländern ist es um die Verkehrssicherheit in Österreich gut bestellt. In Tirol etwa waren im vergangenen Jahr 29 Verkehrstote zu beklagen – ein historischer Tiefststand. „Das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen können“, macht Markus Widmann, Leiter der Tiroler Verkehrspolizei, klar. Ziel sei es, sich weiter zu verbessern und entsprechend die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren.

Unfallprävention ist auch bei der Tiroler Versicherung ein großes Thema. Seit mittlerweile 15 Jahren stellt sie den Florianitag, den 4. Mai, unter ein besonderes Motto. Mit dem Anliegen der besseren Sichtbarkeit im Straßenverkehr und der Aktion „Sicher sichtbar“ trifft sie heuer ein Thema, das auch der Polizei ein großen Anliegen ist. „Die meisten Unfälle passieren nämlich am späten Nachmittag oder abends. Dunkel gekleidete Fußgänger oder Radfahrer kann ein Autofahrer frühestens aus 30 Metern Entfernung wahrnehmen und somit erst sehr spät reagieren“, erklärt Widmann. Hell gekleidete Fußgänger seien bereits aus einer Entfernung von rund 90 Metern zu erkennen, das Tragen von lichtreflektierenden Materialen mache Radfahrer und Fußgänger schon ab 150 Metern sichtbar, so Tirols oberster Verkehrspolizist. „Viel Unheil könnte vermieden werden, wenn man sich bewusst macht, wo die Gefahren lauern“, sagt Franz Mair, Vorstandsdirektor der Tiroler Versicherung. „Uns geht es hier nicht darum, mit erhobenem Zeigefinger zu belehren, sondern aufzuklären und Bewusstseinsbildung zu betreiben“, so Mair, der an die Eltern appelliert, ihre Kinder mit heller Kleidung und Reflektoren auf den Schulweg zu schicken: „Gedankenlosigkeit oder gar modische Bedenken sind hier fehl am Platz.“ Laut einer Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit sind knapp 40 Prozent der Kinder im Straßenverkehr zu dunkel gekleidet. Aber auch Erwachsene – ob zu Fuß oder auf dem Rad – sollten zu ihrer eigenen Sicherheit helle Kleidung und Reflektoren tragen.

Die Tiroler Versicherung hat daher gestern rund 8000 so genannte Sicher-Sichtbar-Boxen, gefüllt mit Stickern, Reflektoren und Warnleuchten verteilt. Dem Aktionstag der Tiroler Versicherung haben sich die fünf anderen Landesversicherer Österreichs angeschlossen. (np)