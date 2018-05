Bremsstaub, Insekten, Pollen — auf den unzähligen Schienenkilometern, die eine Zuggarnitur in einer Woche zurücklegt, sammelt sich regelmäßig allerlei Dreck an. Beim Innsbrucker Westbahnhof werden in einer riesigen Zug-Waschanlage der ÖBB die Tiroler Züge außen gründlich gereinigt. Die Anlage ist 24 Stunden in Betrieb, bis zu 20 Züge werden in dieser Zeit gewaschen.

„Seit dem Umbau im Winter ist die Anlage noch umweltschonender", erklärt Bernhard Eller, Leiter der ÖBB-Knotenlogistik Innsbruck. Schließlich wurde das System so umgestellt, dass mittlerweile zum größten Teil mit einem Mittel auf Laugenbasis gereinigt wird. Ein Säuremittel komme nur noch in der schmutzintensiven Zeit direkt nach dem Winter zum Einsatz, so Eller.

Im Winter selbst werden die Züge in einer Halle händisch außen gewaschen, angeworfen wird die XXL-Waschanlage, sobald die Temperaturen über drei Grad Celsius liegen. Die bei der Wäsche entstehenden Abwässer werden aufbereitet und teilweise wieder verwendet oder vor dem Einleiten ins Kanalsystem neutralisiert. Für die Reinigung der Züge sind pro Schicht zehn Mitarbeiter im Einsatz. (np)