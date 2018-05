Kramsach, Kufstein – Ruhigere Zeiten soll es für Autobahnanrainer durch einen optimierten Lärmschutz geben. Die Asfinag führt bei Radfeld/Kramsach Sanierungsarbeiten an der A12-Überführung durch. Dieses Kreuzungsbauwerk verbindet die jeweiligen Zu- und Abfahrten der Anschlussstelle Kramsach aus beiden Fahrtrichtungen und ist eine wesentliche Verbindung der Gemeinden Brixlegg und Kramsach. Zudem wird bei Radfeld eine neue Lärmschutzwand auf der Richtungsfahrbahn Kufstein auf einer Länge von 1,7 Kilometern gebaut.

Dabei stehen permanent zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung zur Verfügung, wie die Asfinag mitteilt. Die Brücke selbst wird bereits Mitte September finalisiert. Hier stehen die Arbeiter unter Zeitdruck. Sie muss zur Rad-Weltmeisterschaft rechtzeitig fertig werden. Dieser Bereich ist nämlich auch ein Teil der Rennstrecke. Es wird auch eine eigene Behelfsbrücke für Fußgänger errichtet. Die Asfinag gibt für diese Arbeiten rund 4,3 Millionen Euro aus.

Auch an der Grenze zu Bayern bei Kufstein wird auf der Autobahn fleißig weitergebaut. Hier steht bis Ende September der nächste Abschnitt der Generalsanierung der Kiefersfelder Innbrücke auf dem Programm. An die 12 Millionen Euro fließen in den Bauabschnitt. Dafür gibt es eine neue Fahrbahn, optimierten Lärmschutz und ein saniertes Tragwerk. Eine weitere Baustelle findet sich von Juni bis Juli bei Kufstein-Nord, wo um eine Mio. Euro alle Auf- und Abfahrtsrampen saniert werden. An zwei Wochenenden sind dafür Umleitungen notwendig. (TT, wo)