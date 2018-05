Innsbruck – Ob mit dem Fahrrad, mit dem Scooter oder zu Fuß – tagtäglich sind Kinder im Straßenverkehr unterwegs. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) möchte mit den Helmi-Aktionstagen bei den Kindern Bewusstsein für die Gefahren im Straßenverkehr schaffen und sie zur Selbstständigkeit erziehen. „Umfassender Schutz für die schwächsten Verkehrsteilnehmer ist uns ein besonders wichtiges Anliegen“, erklärt Peter Felber vom KFV. Gemeinsam mit dem Sicherheitsexperten Helmi wurden nun auch rund 50 Schülerinnen und Schüler der Volksschule Mariahilf in Innsbruck verkehrsfit gemacht.

„Augen auf, Ohren auf!“ lautete die Devise, um die Kinder an verschiedenen Stationen für die Herausforderungen des Straßenverkehrs zu sensibilisieren. Mit lustigen und informativen Spielen, Übungen sowie Bastel- und Malanleitungen zum Thema Verkehrssicherheit lernten die Kinder, wie sie ohne Angst und vor allem sicher am Straßenverkehr teilnehmen können. Highlight des Helmi-Aktionstages an der Volksschule Mariahilf war der Auftritt des lebensgroßen Maskottchens Helmi am Ende des Unterrichts. (TT)