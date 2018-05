Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck — Staus in Richtung Süden, vor allem im Bereich der A13 bis zurück zur A12 und auf der Fernpassstraße. Tirol startete am Samstag wie so oft zähflüssig, stockend und schleichend ins Pfingstwochenende. Sonntag und Montag hingegen blieb das Verkehrschaos aus, wie Günther Salzmann, stellvertretender Leiter der Landesverkehrsabteilung der Polizei, berichtet. Da war dafür aufgrund der Wetterbesserung der Ausflugsverkehr der Motorradfahrer wieder deutlich stärker.

Was die Unfälle am Wochenende betrifft, fiel das heurige Pfingstwochenende annähernd gleich aus wie jenes im vergangenen Jahr. Die gute Nachricht: Wie schon 2017 gab es auch heuer keinen tödlichen Unfall im Tiroler Pfingstverkehr.

Vergleich 2017/18: Verletze und Tote 2017:

- 45 Verkehrsunfälle mit Personenschaden

- 52 Verletzte

- 0 Tote

- 43 Verkehrsunfälle mit Personenschaden

- 50 Verletzte

- 0 Tote

Arbeitsreiches Wochenende

Dennoch hatten die Einsatzkräfte ein arbeitsreiches Wochenende. Gestern etwa lenkte kurz nach 11 Uhr eine 17-jährige Österreicherin ihren Pkw auf der Loferer Straße in Fahrtrichtung Söll. Bei Mühltal schlief die Lenkerin nach eigenen Angaben ein, wodurch sie auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal gegen den entgegenkommenden „Pinzgauer" eines 57-jährigen deutschen Staatsangehörigen stieß. Der Pkw wurde in eine angrenzende Wiese geschleudert und kam dort zum Stillstand. Die Lenkerin und der Mitfahrer des „Pinzgauers", der 25-jährige Sohn, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht.

Für Rätselraten hatte am Sonntag ein Pkw mit Schweizer Kennzeichen auf der Zillertaler Höhenstraße gesorgt. Das Fahrzeug war zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt offensichtlich von der Straße geraten und zwischen dem so genannten Melchboden und der Hirschbichl­alm etwa 50 Meter über steiles Gelände abgestürzt. Das Fahrzeug war versperrt, vom Lenker fehlte jede Spur. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer hatten den Pkw entdeckt und der Polizei gemeldet. In der Nacht zum Montag konnte das Rätsel um den verschwundenen Fahrer gelöst werden: Der 63-jährige Schweizer wurde in einem Lokal in Ramsau von der Polizei angetroffen. Warum er den Unfallort verlassen und sich nicht bei der Polizei gemeldet hatte, wird nun untersucht.

Am Sonntag geriet gegen 15 Uhr ein 29-jähriger österreichischer Lenker in alkoholisiertem Zustand in Lienz ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein geparktes Auto. Darin saßen ein 65-jähriger Österreicher und seine 61-jährige Frau. Sie wurden unbestimmten Grades verletzt und mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 29-Jährige blieb unverletzt, ein Alkomattest ergab laut Polizeiangaben einen Wert von über 2,4 Promille.

Bereits am Samstagabend war ein Deutscher mit seinem Wohnmobil auf der Stubaitalstraße von Neustift kommend bei Fulpmes auf Höhe des Fußballplatzes von der Fahrbahn abgekommen. Das Wohnmobil stürzte, sich mehrmals überschlagend, etwa zehn Meter über die Böschung ab. Der 41-jährige Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann alkoholisiert, ein Test mit dem Alkomaten wies einen Wert von fast 1,5 Promille aus.

Verteilung der Verkehrsunfälle in den Bezirken: Innsbruck-Stadt: 12

Kufstein: 2

Lienz: 3

Imst: 0

Schwaz: 11

Kitzbühel: 6

Innsbruck-Land: 4

Reutte: 5

Landeck: 0

Weniger Alkohol am Steuer, mehr Geschwindigkeitssünder

In allen Tiroler Bezirken, auf Autobahnen sowie Landes- und Gemeindestraßen wurden am Pfingstwochenende intensive Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Insbesondere ging es bei der Überwachung um die Hauptunfallursachen: Geschwindigkeit, Alkohol, Sicherheitsabstand und rücksichtsloses Fahrverhalten.



Deutlich mehr Lenker wurden heuer mit zu zu hoher Geschwindigkeit erwischt, bei den Alkotests und Führerscheinabnahmen war hingegen ein leichter Rückgang zu verzeichnen.