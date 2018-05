Obergurgl – Irgendwie ist die diesjährige Saison ein Ebenbild der gesamten Geschichte der Straße: Während die Nordtiroler Seite auf das Timmelsjoch bereits fahrbereit gewesen wäre, gab es auf Südtiroler Seite Verzögerungen. Aber: Heute ist es so weit – ab 7 Uhr ist die Hochalpenstraße wieder offen. Die geheime Lücke in den Süden. Vorbei an bis zu (noch) zwölf Meter hohen Schneewänden schlängelt sich die Straße von Hochgurgl hinauf auf die Passhöhe in 2474 Metern. Und seit genau 50 Jahren kann man von dort wieder hinunter in Richtung Meran fahren.

„50 Jahre ist die Straße jetzt grenzüberschreitend und damit auch völkerverbindend“, meint dazu Alban Scheiber, der Aufsichtsratschef der Mautstraße. Die Tiroler Timmelsjochstraße ist ja noch älter: Am 17. Juli 1959 wurde sie nach vier Jahren Bauzeit eröffnet. „Mein Großvater war da eine treibende Kraft“, verweist Alban auf den Obergurgler Tourismuspionier Angelus Scheiber. Der Bund war Mehrheitseigentümer, Tirol war ebenso beteiligt wie zahlreiche Tiroler Gemeinden – „bis ins Außerfern und ins Unterland“, erzählt Alban Scheiber.

Die Bundesanteile kaufte schließlich die Hochgurgler Lift-Gesellschaft auf, die heute über 68 Prozent hält. 15 Prozent gehören dem Land, der Rest vielen Gemeinden (Sölden hat fast 8 Prozent). Und mit den Scheibers ging es nicht nur mit den Autos und Motorrädern, sondern auch mit der Frequenz und dem Geschäft bergauf.

Heute bietet die Timmelsjoch-Hochalpenstraße nicht nur ein umwerfendes Panorama zwischen den 3000ern, sondern mit dem Top Mountain Crosspoint auch ein Motorradmuseum, ein Restaurant und eine Bergbahn. „Heuer bauen wir die zweite Sektion der Kirchenkarbahn“, verrät Scheiber.

Auch von Südtiroler Seite her wird die Passstraße als Erlebnis aufgemöbelt. Heuer sollte jenseits der Grenze auch ein Museum zur Geschichte des an sich uralten eisfreien Alpenübergangs eröffnet werden. Auch Verbreiterungen der 35 km langen Straße sind vorgesehen.

Noch etwas Zukunftsmusik ist ein durchgängiger Radweg vom Inntal übers Timmelsjoch nach Meran: „Nicht für morgen, aber für übermorgen“, sagt Aufsichtsratschef Alban Scheiber. (pascal)