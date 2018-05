Landeck – Vom „Papiertiger“ zum „Überwachungsmodus“: Diesen Schritt setzt die Stadt Landeck ab nächster Woche beim 2017 beschlossenen Konzept zur flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung. „Papiertiger“ deswegen, weil die Verordnung zwar mit 1. Jänner in Kraft trat, aber nicht überwacht worden ist.

Stadtchef Wolfgang Jörg bestätigte am Donnerstag: „Schon aus Fairness-Gründen gegenüber Leuten, die bisher Parkgebühren bezahlt haben, müssen wir jetzt wie vorgesehen kontrollieren.“

Bevor die Stadt in den „Überwachungsmodus“ wechselt, habe es eine „ausreichende Schonfrist“ für den ruhenden Verkehr gegeben. In seiner Wahrnehmung seien die meisten Leute in Sachen Parkordnung informiert. „Das zeigt sich auch an der Disziplin. Die große Mehrheit hält sich an die neuen Regelungen.“ Diese hätten zudem einen ungeahnten positiven Nebeneffekt ausgelöst. „Viele Grundbesitzer legen in ihren Gärten private Parkflächen an, um den öffentlichen Raum zu entlasten“, so Jörg.

Der Obmann des Planungsausschusses, VBM Thomas Hittler, erläuterte: „Die Stadtpolizei und zwei bis drei Überwachungsorgane werden flexibel kontrollieren. Aber sicher nicht 30 Tage und Nächte hindurch.“ Schon bisher habe die Stadtpolizei kontrolliert, aber nicht in vollem Umfang. Ihm sei aufgefallen, dass in den bisher überlasteten Zonen Malserstraße-Nord und Urichstraße heuer mehr freie Parklücken zu finden sind, stellte Hittler fest. „Das heißt, zahlreiche Landecker und Besucher respektieren die neue Parkordnung.“ Die Stadt wolle sich nicht den Ruf einhandeln, ein „Überwachungsstaat“ zu sein, so Jörg. „Wir wollen nur eine Ordnung auf den öffentlichen Flächen herstellen, im Sinne der Bürger“, hob der Vizebürgermeister hervor. Die Stadt solle zuerst ihre Hausaufgaben machen und die Bodenmarkierungen bei der Kaserne fertig stellen, sagte Helmut Pintarelli, Bewohner im Stadtteil Öd, zur Überwachung. Er hatte aufgezeigt, dass Landeck österreichweit die höchsten Parkgebühren kassiere. „In Innsbruck kann man von 19 bis 9 Uhr gebührenfrei parken. In Landeck sind auch Nachtgebühren vorgeschrieben. Die Monatsvignette für Anrainer ist mit 14 Euro plus Nebengebühren überdurchschnittlich teuer.“

VBM Hittler entgegnet: „Wir haben für Landeck ein individuelles Paket geschnürt.“ Nichts tun wäre bequemer gewesen, bemerkte Jörg. „Aber das ist keine Lösung.“ Beide begrüßen das Tiefgaragenprojekt der Neuen Heimat Tirol (NHT) im Stadtteil Öd: „Eine weitere Entlastung der knappen Parkflächen.“ Laut NHT-Chef Hannes Gschwentner kostet ein Stellplatz 80 Euro monatlich. (hwe)