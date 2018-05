Von Matthias Reichle

Fließ – Rund 40.000 Radler folgen jährlich der Via Claudia Augusta Richtung Süden. Die alte Römerstraße gilt als zweitbeliebtester Fernradweg der Deutschen. Dank einer App könnte ihre Fahrt durch Tirol schon bald zur Zeitreise werden.

Derzeit wird intensiv an einem „virtuellen Museum“ für die Via Claudia Augusta gearbeitet. Bereits in einem Jahr soll das neue Angebot „eröffnen“, kündige Walter Stefan, Obmann des Vereins „Via Claudia Augusta Tirol“, im Rahmen der Jahreshauptversammlung an. Wobei keine Tür geöffnet und kein Band durchschnitten wird: „Ein Museum besteht aus einem Haus, Vitrinen und Ausstellungsstücken. Bei uns sind das Haus die Homepage und die App, die Ausstellungsstücke sind die Rekonstruktionen“, erklärt Projektleiter Christoph Tschaikner die Idee.

Die Gäste haben das Museum mit ihrem Smartphone in der Tasche und informieren sich an geschichtsträchtigen Punkten entlang der Strecke selbst. Herzstück sind 3D-Modelle von Gebäuden und Landschaften. Umgesetzt wird das im Rahmen des Interreg-Projektes „Hereditas – Virtual Via Claudia Augusta“.

Derzeit werden die Rekonstruktionen ausgeschrieben, so Tschaikner. Das Gesamtprojekt, das gemeinsam mit italienischen Partnern umgesetzt wird, hat ein Budget von 1,5 Mio. Euro. Davon entfallen 286.597 auf Tirol. Der Verein selbst zahlt 42.989 Euro, betont Obmann Walter Stefan. „Wir müssen jedes Jahr einen Betrag von rund 15.000 Euro aufbringen.“

Heuer standen beim Verein Neuwahlen auf dem Programm. Einstimmig wurde das Führungsteam rund um Stefan und seine Stellvertreter Ernst Hornstein und Brigitte Flür wiedergewählt. Zahlreiche Projekte stehen derzeit an. Ganz neu sind unter anderem Karten der drei Bezirke Reutte, Imst und Landeck von der Via Claudia, die die Straße in vier verschiedenen Zeitepochen darstellen.

Ein weiteres Ziel von Stefan ist, künftig auch vermehrt Weitwanderer für die Straße zu begeistern.