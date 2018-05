Reutte, Innsbruck – „Von insgesamt 31 in der Fernpass-Strategie zur punktuellen Entlastung der Bevölkerung an der Fernpassroute erarbeiteten Maßnahmen haben wir seitens der Landesregierung bislang fast 60 Prozent umgesetzt oder sind gerade in der Bearbeitung“, ziehen LHStv. Josef Geisler (ÖVP) und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) zwei Jahre nach der Präsentation der Fernpass-Strategie eine Zwischenbilanz. Vor allem im Bereich des öffentlichen Verkehrs, der verkehrslenkenden und der straßenbaulichen Maßnahmen ist viel passiert, heißt es in der Aussendung des Landes Tirol. Bei einigen Punkten seien die Gemeinden oder weitere Partner gefordert. Geisler und Felipe im Gleichklang: „Die Fernpass-Strategie ist für uns nach wie vor ein verbindlicher Handlungsauftrag, wobei allen Beteiligten klar ist, dass nur ein Bündel von Maßnahmen das Verkehrsproblem entschärfen kann.“

Montag in einer Woche, am 4. Juni, beginnen die Bauarbeiten für den Lärmschutz beim Knoten Reutte Süd an der B179 im Gemeindegebiet von Breitenwang. „Damit setzen wir eine weitere straßenbauliche Maßnahme um. Für die Anwohner wird es zu einer spürbaren Lärmreduktion und einer deutlichen Erhöhung der Lebensqualität kommen“, freut sich Straßenbaureferent Geisler. Die 330 Meter lange und 2,5 Meter hohe Lärmschutzwand im Bereich Neumühle-Lähn wird sowohl auf der freien Strecke wie auch auf der Brücke in Holzoptik ausgeführt. Am Baulosende in Richtung Füssen wird die neue Lärmschutzwand in den bestehenden Damm eingebunden. Im Zuge der Baumaßnahmen wird auch die Brücke über die Planseestraße umfassend saniert. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf eine Million Euro. Der Verkehr wird unter Einbeziehung der Rampen während der gesamten Bauzeit zweispurig aufrechterhalten. Zu einer kurzzeitigen Anhaltung oder Umleitung des Schwerverkehrs kommt es in der Zeit des Brückenlagertausches. Die Fertigstellung ist noch heuer für Ende August geplant.

Zu einer deutlichen Verflüssigung des Verkehrs zwischen Reutte Süd und Ehrwald/Zwischentoren trägt das Dosiersystem in Reutte Süd als verkehrslenkende Maßnahme bei. Eine Ampel, die im Sekundentakt zwischen Rot und Grün wechselt und den Verkehr Richtung Süden dadurch auseinanderzieht, ist seit einem Jahr in Betrieb. Der damit ausgelöste Rückstau auf der Nordseite auf der Umfahrung Reutte wird in Kauf genommen. „Ein Bericht über die Auswirkungen der Verkehrsdosierung auf die potenziellen Ausweichrouten liegt nun vor. Dieser zeigt, dass es im heurigen Winter auf den Ausweichstrecken zu keinen signifikanten Verkehrssteigerungen gekommen ist. Damit ist auch klar, dass das Dosiersystem als fixe Maßnahme in den Regelbetrieb übergeht“, berichtet Mobilitätslandesrätin Felipe. Vier Zählstellen haben den Ausweichverkehr an den Schleichwegen gemessen. Für den Bereich Reutte/Pflach können derzeit aufgrund der letztjährigen Baustelle auf der L69 im Vergleichszeitraum allerdings keine konkreten Aussagen zum Ausweichverkehr getroffen werden.

Im ersten Quartal 2018 war die Dosierampel Reutte Süd an 19 Tagen in Betrieb. Fast 140 Stunden war das System an den Wochenenden im Jänner, Februar und März im Einsatz. Mit Hilfe der Dosierung konnte die B179 zwischen Reutte Süd und Ehrwald/Zwischentoren im Wesentlichen staufrei gehalten werden, heißt es vom Land Tirol. „Auch die Mobilität für die im Talkessel Reutte lebenden Menschen hat sich dadurch wesentlich verbessert“, erklärt Felipe.

Ein Jahr lang haben rund 50 Vertreter der Gemeinden entlang der Fernpass-Strecke, der Planungsverbände und der Regionalentwicklung sowie der Interessenvertretungen an der Entwicklung von kurz- und mittelfristig umsetzbaren Maßnahmen zur besseren Anbindung des Außerferns an Zentraltirol und zur Stärkung der Mobilität in der Region gearbeitet. Im März 2017 wurde der Abschlussbericht der Fernpass-Strategie präsentiert und beschlossen. (TT, hm)