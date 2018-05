Zirl – Am 4. Juni starten auf der A12/Inntalautobahn im Bereich der Anschlussstelle Zirl-West Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn sowie an den dortigen Brücken. Darüber hinaus verbessert die Asfinag die Entwässerung und erneuert den Lärmschutz auf der Südseite der Autobahn. Laut Asfinag stehen trotz der Bauarbeiten ständig zwei Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung, die Anschlussstelle Zirl-West kann durchwegs ohne Sperren befahren werden. Die Asfinag investiert insgesamt rund sechs Millionen Euro.

Zur Vorbereitung der Verkehrsführung müssen die Arbeiter bereits in den Nächten von 28. auf 29. Mai bzw. 29. auf 30. Mai einen Teil der Straße auf der Richtungsfahrbahn Innsbruck abfräsen. Das bedeutet: Der Verkehr in Richtung Innsbruck wird bereits ab Dienstag, den 29. Mai, auf dem Pannenstreifen und der ersten Fahrspur geführt. Die Arbeiten werden Anfang November 2018 abgeschlossen sein. (TT)